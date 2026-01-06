संभल में फिर गरजा बुलडोजर, तालाब की जमीन पर बने अवैध मकान और मदरसा जमींदोज

जागरण संवाददाता, संभल। एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। थाना असमोली के गांव राया बुजुर्ग में गाटा संख्या 682/0.088 है जो कि राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है। इस भूमि पर गांव के असरार, अबरार हुसैन व बाबू ने सालों से अवैध कब्जा कर अपने मकान बना लिए थे।

प्रशासन ने पहले इन्हें नोटिस थमाया था लेकिन, अवैध कब्जा करने वालों ने कोई सुध नहीं ली। इसलिए मंगलवार को तहसीलदार धीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने पहुंचकर गांव में बुलडोजर के जरिये तीनों मकानों को ध्वस्त करवा दिया है।

तहसीलदार ने बताया इस गांव में एक मदरसे को एक दिन पहले ध्वस्त करवा दिया था। हालांकि पहले इस मदरसे को कमेटी के लोगों ने आधा तोड़ दिया था। तीन दिन से एक्शन में संभल प्रशासन, एक दिन ध्वस्त कराए थे मस्जिद और मदरसे प्रशासन तीन दिन से एक्शन मोड़ में कार्य कर रहा है। चार जनवरी को डीएम-एसपी की मौजूदगी में गांव सलेमपुर सलार में ग्राम पंचायत की भूमि पर बने एक मदरसे को ध्वस्त कराया था।