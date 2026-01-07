संभल में दर्दनाक हादसा: बाइक और साइकिल की टक्कर में एक युवक की मौत, 3 घायल

Language
    By Dilip Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:39 PM (IST)

    संवाद सूत्र, जागरण, संभल। मेरठ-बदायूं हाईवे पर गांव जगन्नाथपुर के पास बाइक और साइकिल की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि तीन लोग घायल हुए हैं।

    गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव जाफरपुर निवासी बुजुर्ग लखपत साइकिल पर सवार होकर गांव जगन्नाथपुर में एक दावत में शामिल होकर वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही एक बाइक ने साइकिल में टक्कर मार दी।

    बाइक पर न्यौरा थाना रजपुरा निवासी मनवीर के साथ गांव गगुर्रा कविता पत्नी मोहर सिंह और उनकी बेटी लक्ष्मी को लेकर जुनावई जा रहे थे।

    हादसे में सभी लोग घायल हो गए। मौके पर जुटी भीड़ ने घायलों को सीएचसी में भिजवाया। वहां पर मनवीर की मौत हो गई। जबकि बुजुर्ग लखपत की हालत गंभीर देखकर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया।

