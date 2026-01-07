संभल में दर्दनाक हादसा: बाइक और साइकिल की टक्कर में एक युवक की मौत, 3 घायल

संवाद सूत्र, जागरण, संभल। मेरठ-बदायूं हाईवे पर गांव जगन्नाथपुर के पास बाइक और साइकिल की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि तीन लोग घायल हुए हैं।

गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव जाफरपुर निवासी बुजुर्ग लखपत साइकिल पर सवार होकर गांव जगन्नाथपुर में एक दावत में शामिल होकर वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही एक बाइक ने साइकिल में टक्कर मार दी।