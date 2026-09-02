संभल जामा मस्जिद क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कार्रवाई, और चार लोगों को भेजी गई नोटिस; 8 सितंबर को होगी सुनवाई
संभल में जामा मस्जिद के पास बिना नक्शे के अवैध निर्माण के मामले में चार और लोगों को नोटिस जारी ...और पढ़ें
HighLights
जामा मस्जिद के पास चार और लोगों को नोटिस जारी।
अवैध निर्माण मामले में 8 सितंबर को होगी सुनवाई।
महायोजना 2031 के तहत कार्रवाई लगातार जारी है।
जागरण संवाददाता, संभल। जामा मस्जिद के पास बिना नक्शे के अवैध रूप से मकान और दुकान निर्माण मामले में चार और लोगों को नोटिस तामील करा दिए गए है। यह नोटिस नियत प्राधिकारी एसडीएम विकास चंद्र की ओर से जारी किए गए हैं। जेई विनियमित क्षेत्र सचिन सिंह ने बताया कि मुहल्ला कोट गर्वी की अंजुम परवीन, सरफराज खां, फिरदोस बेगम और मोहम्मद अय्यूब के नाम से जारी नोटिस पुलिस ने तामील कराए हैं।
सुनवाई आठ सितंबर को होनी है। बता दें कि इससे पहले 25 अगस्त को बिना नक्शे निर्माण मामले में 33 लोगों को नोटिस तामील कराए गए थे। इस मामले में पहली सुनवाई 31 अगस्त को हुई है। जिसमें दो लोगों ने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।
इन नोटिस के मामले में अब 17 सितंबर को सुनवाई होनी है। महायोजना 2031 को लेकर यह प्रक्रिया चल रही है। जिसे लेकर जामा मस्जिद के पीछे बने मकानों और दुकानों की पैमाइश एवं जांच कराई गई है। एसडीएम और जेई विनियमित क्षेत्र ने 19 और 20 अगस्त को जामा मस्जिद के आसपास का निरीक्षण किया था।