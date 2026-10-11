संभल में 21 लाख के नोटों से सजेंगे सांवलिया सेठ, बाबा नीम करौली से खाटू श्याम तक की झांकियां रहेंगी मुख्य आकर्षण

श्रीराम वरयात्रा हमारी धार्मिक आस्था और परंपरा का प्रतीक है। इस बार यात्रा को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। 21 लाख रुपये के नोटों से तैयार सांवलिया सेठ की झांकी और बाबा नीम करौली की झांकी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रहेंगी। हमारा प्रयास है कि वरयात्रा को भव्यता के साथ संपन्न कराया जाए और श्रद्धालुओं को भगवान श्रीराम के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने का अवसर मिले। -कपिल कुमार वार्ष्णेय, अध्यक्ष पुराना बाजार रामलीला कमेटी बहजोई।

श्रीराम वरयात्रा को लेकर कमेटी की ओर से तैयारियां जोर-शोर से की जा रही हैं। वरयात्रा में माता महाकाली का अखाड़ा, भोलेनाथ का विराट स्वरूप और खाटू श्याम की शोभायात्रा प्रमुख आकर्षण रहेंगी। हमारा उद्देश्य धार्मिक परंपराओं को जीवंत बनाए रखते हुए नगरवासियों को भव्य धार्मिक आयोजन का अनुभव कराना है। वरयात्रा को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने के लिए कमेटी के सभी सदस्य जुटे हुए हैं। -अमित कुमार सर्राफ, अध्यक्ष नया बाजार रामलीला कमेटी बहजोई।