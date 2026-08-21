संभल में सौंधन किले से प्रभावित 21 परिवारों को पुनर्वास के लिए मिलेंगे पट्टे, SDM ने किया निरीक्षण

संवाद सूत्र, सौंधन। गांव सौंधन मोहम्मदपुर स्थित ऐतिहासिक किले को अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद अब वहां रहने वाले प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी है। एसडीएम विकास चंद्र राजस्व टीम के साथ गांव पहुंचे और पुनर्वास के लिए पात्र परिवारों की स्थिति का मौके पर सत्यापन किया।

जांच के बाद 21 परिवारों के नाम पुनर्वास के लिए चिह्नित किए गए हैं। प्रत्येक परिवार को किले के समीप सरकारी भूमि पर 100 वर्गमीटर का पट्टा उपलब्ध कराया जाएगा। यहां बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की तैयारी है।

जनवरी 2025 में तत्कालीन डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने गांव सौंधन मोहम्मदपुर के ऐतिहासिक किले का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में किले की भूमि पर अतिक्रमण और जर्जर स्थिति सामने आने के बाद सुंदरीकरण तथा अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे।

इसके बाद किले की भूमि पर बने करीब 30 मकानों को चिह्नित कर नोटिस जारी किए गए। कार्रवाई शुरू होने के बाद कई परिवारों ने धीरे-धीरे अपने कब्जे खाली कर दिए, जबकि प्रशासन ने आवासहीन प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की।