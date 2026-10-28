यूपी के इस शहर में 12 संपर्क मार्गों की बदलेगी सूरत, मरम्मत पर खर्च होंगे 5.51 करोड़ रुपये

जागरण संवाददाता, संभल। जनपद में मंडी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों की मरम्मत कराई जाएगी। इसके तहत संभल, बहजोई, चंदौसी और बबराला मंडी समितियों के क्षेत्र में 12 संपर्क मार्गों को शामिल किया गया है।

इन कार्यों पर कुल 5,51,32000 रुपये खर्च होंगे। मंडी समिति संभल के क्षेत्र में सदीरनपुर से मवई ठाकुरान मार्ग की मरम्मत पर 26.58 लाख रुपये, मैथरा से मछखेड़ा मार्ग पर 43.06 लाख रुपये और धतरा से निबोरा मार्ग पर 43.70 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

मंडी समिति बहजोई के क्षेत्र में बहजोई देहात से ढकारी की मढ़या मार्ग पर 51.82 लाख रुपये, भीमपुर से गांव नगलिया भूड़ मार्ग पर 48.32 लाख रुपये, मुण्डनपुर से मऊ कठेर रोड तक संपर्क मार्ग पर 50 लाख रुपये और गांव पाठकपुर से गांव मोहकमपुर मार्ग पर 34.89 लाख रुपये की लागत से मरम्मत होगी।