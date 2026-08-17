संभल: मेरठ-बदायूं हाईवे पर रोडवेज बस ने बैलगाड़ी में मारी टक्कर, पिता-पुत्र की मौत; परिवार में कोहराम

जागरण संवाददाता, संभल। मेरठ-बदायूं हाईवे पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बैलगाड़ी में टक्कर मार दी। हादसे में बैलगाड़ी सवार पिता-पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बैलगाड़ी में जुते बैल ने भी दम तोड़ दिया।

धनीपुर गांव निवासी धीरेन्द्र सोमवार तड़के करीब चार बजे अपने बेटे सुमित के साथ बैलगाड़ी लेकर किसी काम से जा रहे थे। उनकी बैलगाड़ी मेरठ-बदायूं हाईवे पर जुनावई कस्बे के समीप पहुंची थी। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने अनियंत्रित होकर बैलगाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी।