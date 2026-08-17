संभल: मेरठ-बदायूं हाईवे पर रोडवेज बस ने बैलगाड़ी में मारी टक्कर, पिता-पुत्र की मौत; परिवार में कोहराम
संभल में मेरठ-बदायूं हाईवे पर एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बैलगाड़ी को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में बैलगाड़ी सवार पिता-पुत्र और एक बैल की मौके पर ही मौत हो गई।
HighLights
रोडवेज बस ने बैलगाड़ी को टक्कर मारी, भीषण हादसा।
पिता-पुत्र धीरेन्द्र और सुमित की मौके पर मौत।
हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार।
जागरण संवाददाता, संभल। मेरठ-बदायूं हाईवे पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बैलगाड़ी में टक्कर मार दी। हादसे में बैलगाड़ी सवार पिता-पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बैलगाड़ी में जुते बैल ने भी दम तोड़ दिया।
धनीपुर गांव निवासी धीरेन्द्र सोमवार तड़के करीब चार बजे अपने बेटे सुमित के साथ बैलगाड़ी लेकर किसी काम से जा रहे थे। उनकी बैलगाड़ी मेरठ-बदायूं हाईवे पर जुनावई कस्बे के समीप पहुंची थी। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने अनियंत्रित होकर बैलगाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी।
सड़क पर गिर गए पिता और पुत्र
टक्कर इतनी भीषण थी कि बैलगाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और उस पर सवार धीरेन्द्र और सुमित सड़क पर जा गिरे। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ ही देर में उनकी मौके पर मौत हो गई। वहीं बैलगाड़ी में जुते एक बैल की भी हादसे में मौत हो गई। दुर्घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया।
यह भी पढ़ें- अब डकैतों का नहीं टूरिस्ट का बसेरा, रोमांच और एडवेंचर का नया केंद्र चंबल सेंक्चुरी
रोडवेज बस और चालक की जानकारी जुटा रही है पुलिस
पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारण हाईवे पर कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। पुलिस रोडवेज बस और उसके चालक के संबंध में जानकारी जुटा रही है।