बहजोई सड़क हादसा: साले की मौत और बहनोई गंभीर घायल, बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। धनारी थाना क्षेत्र में देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसा हुआ, जिसमें बाइक पर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका बहनोई गंभीर घायल हो गया। धनारी थाना क्षेत्र के गांव गुरेठा निवासी रमेश कुमार दिल्ली से वापस लौटे थे।

वह रात्रि में करीब 12 बजे धनारी कस्बे में रोडवेज बस से उतरे थे। उन्हें लेने के लिए धनारी क्षेत्र के गांव आर्थल निवासी उनका साला रामबाबू अपनी बाइक से पहुंचा था और दोनों घर लौट रहे थे कि जैसे ही वे आर्थल चौराहे के पास पहुंचे तभी सामने से आए अज्ञात वाहन ने तीव्र गति में बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।