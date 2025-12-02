Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहजोई सड़क हादसा: साले की मौत और बहनोई गंभीर घायल, बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:15 PM (IST)

    बहजोई के धनारी थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में साले की मौत हो गई और बहनोई गंभीर रूप से घायल हो गया। दिल्ली से लौट रहे रिश्तेदारों की बाइक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे रामबाबू नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रमेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। धनारी थाना क्षेत्र में देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसा हुआ, जिसमें बाइक पर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका बहनोई गंभीर घायल हो गया। धनारी थाना क्षेत्र के गांव गुरेठा निवासी रमेश कुमार दिल्ली से वापस लौटे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वह रात्रि में करीब 12 बजे धनारी कस्बे में रोडवेज बस से उतरे थे। उन्हें लेने के लिए धनारी क्षेत्र के गांव आर्थल निवासी उनका साला रामबाबू अपनी बाइक से पहुंचा था और दोनों घर लौट रहे थे कि जैसे ही वे आर्थल चौराहे के पास पहुंचे तभी सामने से आए अज्ञात वाहन ने तीव्र गति में बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

    दिल्ली से लौट रहे रिश्तेदारों की बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

    टक्कर इतनी भयावह थी कि 29 वर्षीय रामबाबू की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि रमेश कुमार घायल होकर सड़क पर तड़पते हुए पड़े रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस के जरिए घायल रमेश को तत्काल बहजोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जहां चिकित्सकों ने हालत नाजुक होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। धनारी के थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि हादसे में एक युवक की मृत्यु हुई है जबकि दूसरा घायल है इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज की जा रही है।