Raksha Bandhan 2026: संभल में बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी, रोडवेज बसों में भीड़
Raksha Bandhan 2026: संभल में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां बहनों ने भाइयों की कलाई पर ...और पढ़ें
HighLights
बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा
भाइयों ने बहनों को उपहार देकर रक्षा का वचन दिया
संभल के बाजारों में पर्व को लेकर रौनक रही
जागरण संवाददाता, संभल। रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही बहनों के अपने भाइयों के घर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा और खुशियों का संकल्प लिया।
पर्व को लेकर घरों से लेकर बाजारों तक उत्साह का माहौल है। सुबह के समय महिलाएं और युवतियां हाथों में राखी और मिठाई लेकर भाइयों के घर जाती नजर आईं। कई बहनें परिवार के साथ वाहनों से पहुंचीं तो आसपास रहने वाली बहनों ने पैदल ही भाई के घर जाकर राखी बांधी।
बाजारों में दिखी रौनक
रक्षाबंधन के चलते शहर की सड़कों और गलियों में सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक आवाजाही रही। प्रमुख बाजारों और मार्गों पर लोगों की चहल-पहल बनी रही। घरों में बहनों ने पूजा की थाली सजाकर भाई का तिलक किया और मिठाई खिलाने के बाद कलाई पर राखी बांधी। इसके बाद भाइयों ने बहनों को उपहार दिए। दूर रहने वाले भाई-बहनों ने भी पर्व पर एक-दूसरे से मिलने के लिए घर पहुंचकर खुशियां साझा कीं।
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पर्व के चलते मुख्य मार्गों पर उत्सव की रौनक
रक्षाबंधन को लेकर मिठाई और राखी की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही रही। कई दुकानों पर सुबह से ही खरीदारी होती रही। पर्व के चलते बाजारों में भी रौनक नजर आई। शहर की गलियों से लेकर मुख्य मार्गों तक दिनभर उत्सव जैसा माहौल बना रहा।