Raksha Bandhan 2026: संभल में बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी, रोडवेज बसों में भीड़

जागरण संवाददाता, संभल। रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही बहनों के अपने भाइयों के घर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा और खुशियों का संकल्प लिया।

पर्व को लेकर घरों से लेकर बाजारों तक उत्साह का माहौल है। सुबह के समय महिलाएं और युवतियां हाथों में राखी और मिठाई लेकर भाइयों के घर जाती नजर आईं। कई बहनें परिवार के साथ वाहनों से पहुंचीं तो आसपास रहने वाली बहनों ने पैदल ही भाई के घर जाकर राखी बांधी।