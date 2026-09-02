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एनसीसी परीक्षा निरस्त करने पर हंगामा: छात्राओं ने प्राचार्या पर लगाए गंभीर आरोप, डीएम से की जांच की मांग

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Wed, 02 Sep 2026 12:52 PM (IST)

चंदौसी के एनकेबीएमजी पीजी कॉलेज की छात्राओं ने एनसीसी चयन परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने 29 जुलाई ...और पढ़ें

बहजोई कलक्ट्रेट पर मौजूद शिकायत करने के ल‍िए पहुंचीं छात्राएं।

बहजोई कलक्ट्रेट पर मौजूद शिकायत करने के ल‍िए पहुंचीं छात्राएं।

HighLights

  1. दोबारा परीक्षा में शामिल न करने व अभद्र व्यवहार का भी लगाया आरोप

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। चंदौसी के एनकेबीएमजी पीजी कालेज की बीए व बीएससी प्रथम वर्ष की छात्राओं ने एनसीसी चयन परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए डीएम से शिकायत कर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।

डीएम को दिए शिकायती पत्र में आरुषी शर्मा, शीतल, लक्की, खुशी शर्मा, स्वेता और अंजली कश्यप समेत छात्राओं ने बताया कि 29 जुलाई 2026 को एनसीसी कंडीडेट्स के चयन के लिए परीक्षा कराई गई थी, जिसमें उन्होंने भाग लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

इसके बाद प्राचार्या अल्का रानी अग्रवाल ने 15 अगस्त को परीक्षा में उत्तीर्ण सभी कंडीडेट्स को शपथ भी दिलाई थी, जिसके फोटोग्राफ छात्राओं के पास उपलब्ध हैं।

आरोप है कि कुछ दिन बाद प्राचार्या ने कालेज की कुछ शिक्षक सीनियर छात्राओं आदि पर छात्राओं से पांच हजार रुपये लेकर एनसीसी में शामिल करने का झूठा आरोप लगाते हुए परीक्षा को षड्यंत्र के तहत निरस्त कर दिया।

छात्राओं के अनुसार एक सितंबर को दोबारा एनसीसी परीक्षा कराई गई, लेकिन उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया। परीक्षा में बैठी कुछ छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार कर उन्हें कक्ष से बाहर कर दिया गया।

प्राचार्या पर बदतमीजी करने के साथ कालेज से निकालने और फेल करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। छात्राओं ने एनसीसी परीक्षा और चयनित कंडीडेट्स की पारदर्शी व निष्पक्ष जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्राचार्या अलका रानी अग्रवाल ने बताया कि आरोप बेबुनियाद है। इस संबंध में जिलाधिकारी को भी अवगत करा दिया है।

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