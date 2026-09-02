एनसीसी परीक्षा निरस्त करने पर हंगामा: छात्राओं ने प्राचार्या पर लगाए गंभीर आरोप, डीएम से की जांच की मांग

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। चंदौसी के एनकेबीएमजी पीजी कालेज की बीए व बीएससी प्रथम वर्ष की छात्राओं ने एनसीसी चयन परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए डीएम से शिकायत कर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।

डीएम को दिए शिकायती पत्र में आरुषी शर्मा, शीतल, लक्की, खुशी शर्मा, स्वेता और अंजली कश्यप समेत छात्राओं ने बताया कि 29 जुलाई 2026 को एनसीसी कंडीडेट्स के चयन के लिए परीक्षा कराई गई थी, जिसमें उन्होंने भाग लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की थी।