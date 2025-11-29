संभल में रहस्यमयी बीमारी से 24 बंदरों की मौत, कारण जानने को पोस्टमार्टम करवाएगा पशुपालन विभाग
गांव आटा में पिछले 20-25 दिनों से बंदरों की रहस्यमयी मौत हो रही है। अब तक 24 बंदर मर चुके हैं और 12 से अधिक बीमार हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बंदर नशे जैसी हालत में पाए जाते थे और मदद की कोशिश के बावजूद कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाती थी।
जागरण संवाददाता, संभल। गांव आटा में बीते 20-25 दिनों से बंदरों की रहस्यमयी मौत हो रही है। अभी तक 24 बंदरों की मौत हो चुकी है। 12 से अधिक बंदर और उनके बच्चे बीमार हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बंदर पिछले दिनों नशे जैसी हालत में जहां-तहां बैठे मिल रहे थे। लोग उन्हें कुछ खिलाने-पिलाने की कोशिश भी करते थे, परंतु दो-तीन दिन के भीतर ही उनकी मौत हो जाती थी।
देवी मंदिर के आसपास और गांव के कई स्थानों पर बंदरों के शव मिले हैं। गांव के लोगों ने मृत बंदरों के शवों को दफना दिया। कई जंगल में मृत पाए गए। शनिवार सुबह ग्रामीणों को एक बंदर का बच्चा बेहोश मिला। उसे घर लाकर स्थानीय डाक्टर को दिखाया गया। डाक्टर के अनुसार उसे तेज बुखार था और वह खा-पी नहीं पा रहा था।
दोपहर बाद हालत में हुआ सुधार
हालांकि दोपहर बाद उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि या तो कोई बाहर से बंदरों को यहां छोड़ गया है या किसी ने उन्हें कुछ खिला दिया है। इससे वे बीमार होकर मर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग हैं कि मेडिकल टीम भेजकर बीमारी या अन्य कारणों की तत्काल जांच कराई जाए, ताकि मौतों का सिलसिला थमे।
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा. शैलेंद्र सिंह ने बताया कि यदि अब कोई बंदर मृत पाया जाता है तो पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी।
