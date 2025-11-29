संभल में युवक की हत्या कर शव खेत में फेंका, चेहरा खा गए जानवर; शिनाख्त में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, संभल। रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव देऊपुरा के पास गन्ने के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। शव को हत्या के बाद यहां पर फेंका गया है। स्थिति देखी गई तो मुंह को जंगली जानवर खा गए हैं। नाक, कान और माथे का हिस्सा खाया हुआ है। यह शव गांव सिंघोली निवासी जयराम के गन्ने के खेत में मिला है।

हत्या कर गन्ने के खेत मे फेंका युवक का शव, मुंह को खा गए जानवर मामले की जानकारी मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉ. अनुकृति शर्मा व सीओ आलोक सिद्धू भी पहुंच गए हैं। मौके की स्थिति पर ऐसे कुछ निशान भी मिले हैं। जो, शव को घसीटने की गवाही दे रहे हैं। पड़ोस के खेत से शव को दूसरे खेत में घसीटकर लाया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि युवक का सिर कूचकर हत्या की गई है। हाथ व कपड़े खून में सने हुए हैं। मृतक 20 वर्षीय युवक है। हालांकि अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है।