    संभल में युवक की हत्या कर शव खेत में फेंका, चेहरा खा गए जानवर; शिनाख्त में जुटी पुलिस

    Updated: Sat, 29 Nov 2025 01:32 PM (IST)
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 01:32 PM (IST)

    संभल के रजपुरा इलाके में एक 20 वर्षीय अज्ञात युवक का शव गन्ने के खेत में मिला। ऐसा लगता है कि हत्यारों ने युवक की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया। जंगली जानवरों ने शव के चेहरे को खा लिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवक की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है।

    शव मिलने के बाद मौके पर जुटी भीड़।

    जागरण संवाददाता, संभल। रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव देऊपुरा के पास गन्ने के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। शव को हत्या के बाद यहां पर फेंका गया है। स्थिति देखी गई तो मुंह को जंगली जानवर खा गए हैं। नाक, कान और माथे का हिस्सा खाया हुआ है। यह शव गांव सिंघोली निवासी जयराम के गन्ने के खेत में मिला है।

    हत्या कर गन्ने के खेत मे फेंका युवक का शव, मुंह को खा गए जानवर

    मामले की जानकारी मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉ. अनुकृति शर्मा व सीओ आलोक सिद्धू भी पहुंच गए हैं। मौके की स्थिति पर ऐसे कुछ निशान भी मिले हैं। जो, शव को घसीटने की गवाही दे रहे हैं। पड़ोस के खेत से शव को दूसरे खेत में घसीटकर लाया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि युवक का सिर कूचकर हत्या की गई है। हाथ व कपड़े खून में सने हुए हैं। मृतक 20 वर्षीय युवक है। हालांकि अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है।

    एएसपी डॉ. अनुकृति शर्मा ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आसपास के लोगों से पहचाने कराने का प्रयास भी किया गया मगर, अभी पहचान नहीं हो सकी है। घटना एक-दो दिन पहले की प्रतीत हो रही है।