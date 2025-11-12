संभल हैंडीक्राफ्ट कारखाने में भीषण अग्निकांड: केमिकल ड्रम फटने से दहशत, आसपास के 50 घर खाली

जागरण संवाददाता, संभल। हयातनगर थाना क्षेत्र के सरायतरीन अंतर्गत मुहल्ला भूड़ा में बुधवार की सुबह 11 बजे वसीम के हैंडीक्राफ्ट कारखाने में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई।

आग लगने से मची खलबली प्रारंभिक अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। आग लगते ही कारखाने में रखे लकड़ी की सामग्री ने तेजी से आग पकड़ ली। थोड़ी ही देर में लपटें इतनी बढ़ीं कि कारखाने में रखे केमिकल से भरे ड्रमो में भी विस्फोट होने लगे। इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही हयातनगर पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। आग की भयावहता को देखते हुए बहजोई, गुन्नौर और चंदौसी से भी दमकल गाड़ियां बुलाई गई है।