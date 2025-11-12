संभल हैंडीक्राफ्ट कारखाने में भीषण अग्निकांड: केमिकल ड्रम फटने से दहशत, आसपास के 50 घर खाली
संभल के सरायतरीन में हैंडीक्राफ्ट के कारखाने में भीषण आग लग गई। केमिकल से भरे ड्रम फटने से आग तेजी से फैली और आसपास के 50 घरों को खाली कराया गया। दमकल विभाग आग बुझाने में जुटा है। कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी सुरक्षित हैं, लेकिन लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है।
जागरण संवाददाता, संभल। हयातनगर थाना क्षेत्र के सरायतरीन अंतर्गत मुहल्ला भूड़ा में बुधवार की सुबह 11 बजे वसीम के हैंडीक्राफ्ट कारखाने में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई।
आग लगने से मची खलबली
प्रारंभिक अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। आग लगते ही कारखाने में रखे लकड़ी की सामग्री ने तेजी से आग पकड़ ली। थोड़ी ही देर में लपटें इतनी बढ़ीं कि कारखाने में रखे केमिकल से भरे ड्रमो में भी विस्फोट होने लगे। इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही हयातनगर पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। आग की भयावहता को देखते हुए बहजोई, गुन्नौर और चंदौसी से भी दमकल गाड़ियां बुलाई गई है।
मकानों को कराया गया खाली
करीब आधा दर्जन दमकलकर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। आसपास के मकानों को खाली करा लिया गया है ताकि आग फैलने से रोका जा सके। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग लगते ही कारखाने में काम करने वाले मजदूरों ने भागकर जान बचाई, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि, लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया है। फिलहाल दमकलकर्मी आग पर पूरी तरह काबू पाने के प्रयास में जुटे हुए हैं।
