संभल में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान हादसा: स्कूल में छज्जा गिरने से एक छात्र की मौत, दो घायल
संभल के असमोली स्थित अल हसन पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में कक्षा तीन के छात्र निजाम की मौत हो गई, जबकि दो अन्य छात्र घायल हो गए, जिसके बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।
HighLights
संभल के असमोली स्कूल में छज्जा गिरने से हादसा
स्वतंत्रता दिवस समारोह में बच्चों के ऊपर गिरा छज्जा
एक छात्र निजाम की मौत, दो छात्र सैफ-सैदान घायल
जागरण संवाददाता, संभल। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर असमोली के गांव मंदला फतेहपुर में हादसा घटित हो गया। अल हसन पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा था, जिसे देखने के लिए कुछ बच्चे छज्जे के ऊपर खड़े हो गए। इसी बीच मुख्य दरवाजे का छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया। छज्जे के मलबे की चपेट में आकर तीन बच्चे घायल हो गए।
हादसे में असमोली के स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा तीन के छात्र निजाम की मौत हो गई। छात्र सैफ व सैदान घायल हुए हैं। घटना के बाद एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए ।
असमोली के गांव मंदला फतेहपुर में हुआ हादसा, एसडीएम मौके पर
शनिवार को स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में स्कूल के छात्र-छात्राएं मौजूद थे। तभी कुछ बच्चे छज्जे पर चढ़ गए। इसी दौरान अचानक छज्जा गिर पड़ा। छज्जा गिरने की आवाज सुनकर मौके पर मौजूद लोग दौड़कर पहुंचे। मलबे में बच्चों के दबे होने की जानकारी मिलते ही उन्हें बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया गया। घायल बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इनमें कक्षा तीन के छात्र निजाम को मृत घोषित कर दिया।
असमोली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई
हादसे की सूचना मिलते ही असमोली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे के संबंध में जानकारी जुटाई। छात्र की मौत की हादसे के बाद ग्रामीणों में भी स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
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एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि छज्जा किन परिस्थितियों में गिरा और स्कूल भवन की स्थिति कैसी थी, इसकी भी जांच की जा रही है।
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