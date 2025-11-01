यूपी में लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर मौलवी के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने कहा- 'पहले दी थी चेतावनी'

संवाद सूत्र, बनियाठेर। मस्जिद में मानक से अधिक तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर पुलिस ने मौलवी के खिलाफ कार्रवाई की है। उपनिरीक्षक सोनू चौधरी की ओर से दी गई तहरीर में बताया कि वे अपने साथी सिपाही कुलदीप कुमार के साथ अशोक नगर चौकी क्षेत्र में गश्त पर थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान ग्राम गुमथल स्थित बड़ी मस्जिद के पास पहुंचे तो देखा कि मस्जिद के मौलवी रफीक खां निवासी ग्राम गुमथल द्वारा लाउडस्पीकर को अत्यधिक तेज आवाज में बजाया जा रहा था। पुलिस के अनुसार मौलवी रफीक खां को पूर्व में भी कई बार आवाज की तीव्रता कम रखने की हिदायत दी गई थी, लेकिन चेतावनी के बावजूद उन्होंने बार-बार मानक से अधिक ध्वनि स्तर पर लाउडस्पीकर बजाना जारी रखा।