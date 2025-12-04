जमीन का बैनामा कराने के नाम पर 5.19 लाख की ठगी, पिता पुत्र पर केस
संभल के जुनावई में कुंवरपाल नामक व्यक्ति से तीन बीघा जमीन के बैनामे के नाम पर 5.19 लाख रुपये की ठगी हुई। पीड़ित ने अमर सिंह नामक व्यक्ति को अग्रिम भुग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, संभल। जुनावई थाना क्षेत्र में तीन बीघा जमीन का बैनामा कराने के नाम पर एक युवक से 5.19 लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पिता पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
थाना क्षेत्र के गांव बैरपुर सेवा निवासी कुंवरपाल ने बताया कि उन्होंने गांव के ही अमर सिंह से तीन बीघा जमीन 10 लाख रुपये में तय की थी। सौदे के समय गांव के ही रामेश्वर गवाह के रूप में मौजूद थे।
बताया कि अमर सिंह का बेटा मुकेश हत्या के मामले में जेल में बंद था। इस कारण अमर सिंह ने मुकदमे की पैरवी और जमानत की जरूरत बताकर कुंवरपाल से अग्रिम भुगतान की मांग की। पीड़ित ने गांव बसंतपुर स्थित अपनी जमीन बेचकर 5.19 लाख रुपये अमर सिंह को ब्याने में दे दिए।
भरोसा दिलाया था कि मुकेश की जमानत होते ही बैनामा करा दिया जाएगा और तब तक पीड़ित खेत पर खेती करता रहे। कुंवरपाल ने एक वर्ष तक खेत में फसल भी उगाई। इसी दौरान मुकेश जेल से बाहर आ गया। जब अमर सिंह से बैनामा कराने की बात कही तो टालमटोल करने लगा और बाद में मना कर दिया।
कुंवरपाल ने बताया कि उसने करीब एक वर्ष पहले भी थाना जुनावई में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। उस समय दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया था, लेकिन कार्रवाई किए बिना मामला टाल दिया गया। 8 नवंबर को अमर सिंह से रुपये वापस मांगे तो उन्होंने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मामले में कुंवर पाल ने पुलिस को तहरीर देकर अमर सिंह और उसके बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।