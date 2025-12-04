जमीन का बैनामा कराने के नाम पर 5.19 लाख की ठगी, पिता पुत्र पर केस

जागरण संवाददाता, संभल। जुनावई थाना क्षेत्र में तीन बीघा जमीन का बैनामा कराने के नाम पर एक युवक से 5.19 लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पिता पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थाना क्षेत्र के गांव बैरपुर सेवा निवासी कुंवरपाल ने बताया कि उन्होंने गांव के ही अमर सिंह से तीन बीघा जमीन 10 लाख रुपये में तय की थी। सौदे के समय गांव के ही रामेश्वर गवाह के रूप में मौजूद थे।

बताया कि अमर सिंह का बेटा मुकेश हत्या के मामले में जेल में बंद था। इस कारण अमर सिंह ने मुकदमे की पैरवी और जमानत की जरूरत बताकर कुंवरपाल से अग्रिम भुगतान की मांग की। पीड़ित ने गांव बसंतपुर स्थित अपनी जमीन बेचकर 5.19 लाख रुपये अमर सिंह को ब्याने में दे दिए।

भरोसा दिलाया था कि मुकेश की जमानत होते ही बैनामा करा दिया जाएगा और तब तक पीड़ित खेत पर खेती करता रहे। कुंवरपाल ने एक वर्ष तक खेत में फसल भी उगाई। इसी दौरान मुकेश जेल से बाहर आ गया। जब अमर सिंह से बैनामा कराने की बात कही तो टालमटोल करने लगा और बाद में मना कर दिया।