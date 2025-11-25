नहर किनारे पर मृतावस्था में मिला मजदूर, जहर देकर हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, संभल। नहर किनारे पर एक मजदूर का शव पड़ा मिलने से हलचल मच गई। स्वजन मौके पर पहुंचे और शव को बाइक पर रखकर ही दौड़ गए। निजी अस्पताल में पहुंचकर दिखाकर उसे मृत घोषित कर दिया गया। उधर, मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं स्वजन साथी मजदूरों पर शराब में जहर देकर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। खबर लिखे जाने तक इस मामले में तहरीर नहीं दी गई थी। थाना असमोली क्षेत्र के गांव बैला की मिलक नहीं 25 वर्षीय विनोद पुत्र वीर सिंह अपने ही गांव के रहने वाले सूरजभान, प्रदीप, राकेश और विक्रम के साथ रोजाना पाकबड़ा में मजदूरी करने के लिए जाता था। सोमवार की सुबह में भी गया था लेकिन, वापसी में घर नहीं पहुंचा।

शाम को उसके साथी दो मजदूर सूरजभान और प्रदीप विनोद के घर पहुंचे और स्वजन को बताया कि वह नशे की हालत में पड़ोसी गांव हरथला की नहर किनारे पर पड़ा हुआ है। मामले की जानकारी मिलने पर स्वजन मौके पर पहुंचे और विनोद को बाइक के जरिये एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे।

वहां पर चिकित्सक ने देखकर उसे मृत घोषित कर दिया। फिर स्वजन ने 112 पुलिस के सूचना दी। 112 डायल के साथ सीओ कुलदीप कुमार, प्रभारी निरीक्षक राजीव मलिक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गर और स्वजन से जानकारी ली।