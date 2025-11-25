Language
    नहर किनारे पर मृतावस्था में मिला मजदूर, जहर देकर हत्या का आरोप

    By Sorav Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:27 PM (IST)

    संभल में नहर किनारे एक मजदूर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने साथ काम करने वाले मजदूरों पर शराब में जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मृतक के साथी मजदूर फ़िलहाल गायब हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    जागरण संवाददाता, संभल। नहर किनारे पर एक मजदूर का शव पड़ा मिलने से हलचल मच गई। स्वजन मौके पर पहुंचे और शव को बाइक पर रखकर ही दौड़ गए। निजी अस्पताल में पहुंचकर दिखाकर उसे मृत घोषित कर दिया गया। उधर, मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई।

    शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं स्वजन साथी मजदूरों पर शराब में जहर देकर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। खबर लिखे जाने तक इस मामले में तहरीर नहीं दी गई थी।

    थाना असमोली क्षेत्र के गांव बैला की मिलक नहीं 25 वर्षीय विनोद पुत्र वीर सिंह अपने ही गांव के रहने वाले सूरजभान, प्रदीप, राकेश और विक्रम के साथ रोजाना पाकबड़ा में मजदूरी करने के लिए जाता था। सोमवार की सुबह में भी गया था लेकिन, वापसी में घर नहीं पहुंचा।

    शाम को उसके साथी दो मजदूर सूरजभान और प्रदीप विनोद के घर पहुंचे और स्वजन को बताया कि वह नशे की हालत में पड़ोसी गांव हरथला की नहर किनारे पर पड़ा हुआ है। मामले की जानकारी मिलने पर स्वजन मौके पर पहुंचे और विनोद को बाइक के जरिये एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे।

    वहां पर चिकित्सक ने देखकर उसे मृत घोषित कर दिया। फिर स्वजन ने 112 पुलिस के सूचना दी। 112 डायल के साथ सीओ कुलदीप कुमार, प्रभारी निरीक्षक राजीव मलिक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गर और स्वजन से जानकारी ली।

    स्वजन ने साथी चारों मजदूरों पर शराब में जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव मलिक ने बताया कि युवक शादीशुदा था और एक बेटी भी थी। जो, साथी मजदूर हैं। वह गायब हैं। तहरीर अभी नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी।