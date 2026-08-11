सावन की शिवरात्रि: संभल में बारिश के बावजूद शिवभक्तों में उत्साह, शिवालयों में गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे

जागरण संवाददाता, संभल। सावन की बरसती बदरिया भी मंगलवार को शिवभक्तों की आस्था को नहीं डिगा सकी। शिवतेरस के मौके पर जिलेभर के शिवालयों में सुबह से शुरू हुआ जलाभिषेक जारी है। बारिश के बीच भी श्रद्धालु हाथों में गंगाजल, दूध, बेलपत्र, फल-फूल और पूजन सामग्री लेकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं।

कांवड़ लेकर आने वाले शिवभक्तों के साथ ही डाक कांवड़िए भी शिवालयों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। बारिश भी नहीं डिगा पाई शिवभक्तों की आस्था मंगलवार की भोर से झमाझम बारिश लगातार जारी है। इसके बावजूद शिवभक्तों के कदम मंदिरों की ओर बढ़ हैं। नगर के सूर्य कुंड मंदिर, पक्का बाग स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर, गुमसानी के झारखंडी शिव मंदिर, फत्तेहपुर भाऊ के प्रकटेश्वर महादेव मंदिर समेत जिले के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। बारिश से बचने के लिए कई श्रद्धालु छाता लेकर तो कई भीगते हुए ही मंदिर पहुंच रहे हैं।