    पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, संभल में स्कूल से लौटे बच्चों ने बेसुध मां को देखा तो घरवालों को बताया

    By Shiv Narayan Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 07:51 PM (IST)

    संभल के बहजोई में एक युवक ने पत्नी से विवाद के बाद उसके सिर पर वार कर हत्या कर दी। स्कूल से लौटे बच्चों ने मां को बेहोश पाया और परिजनों को सूचना दी। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि आरोपी मानसिक रूप से कमजोर था और उसका इलाज चल रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, संभल। बहजोई थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक ने कहासुनी होने के बाद अपनी पत्नी की न केवल पिटाई की बल्कि उसके सिर में प्रहार करते हुए उसे लहूलुहान कर दिया। वह वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और युवक वहां से फरार हो गया। स्कूल से लौटे उसके दो बेटों ने मां को बेहोश देखा तो पड़ोस से अपने चाचा को बुलाया और फिर चिकित्सक के पास ले गए जहां उसे मृत घोषित कर दिया।

    बहजोई थाना क्षेत्र के गांव भवन निवासी विपिन कुमार और उसकी पत्नी नेमवती के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और गुस्से में विपिन ने पहले मारपीट की और फिर लकड़ी के तख्ते से नेमवती के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर गई। उस समय घर पर उनकी दो वर्ष की बेटी काव्या तो थी, लेकिन युवक की मां और बहन मौजूद नहीं थीं।

    इसी बीच 13 वर्ष का बड़ा बेटा शनि और आठ वर्ष का विक्रम स्कूल से वापस आए तो मां को बेहोश अवस्था में पड़ा देखा और तुरंत अपने चाचा राजवीर को बुलाया। राजवीर मौके पर पहुंचा तो महिला किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी।

    उसने तुरंत नेमवती के भाई अमरीश निवासी भिरावटी को सूचना दी, जिसके बाद स्वजन उसे गांव के ही एक चिकित्सक के पास ले गए जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद महिला के भाई अमरीश ने ही पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी।

    जहां स्वजन ने बताया कि विपिन मानसिक रूप से कमजोर था और उसका उपचार चल रहा था। वह पहले भी पत्नी और अन्य सदस्यों के साथ मारपीट कर चुका था और जब भी मानसिक संतुलन बिगड़ता था, वह आक्रामक हो जाता था।

    वारदात के बाद से विपिन फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। प्रभारी निरीक्षक संत कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया पति द्वारा पत्नी की हत्या की पुष्टि हुई है और स्वजन व बच्चों से विस्तृत जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।