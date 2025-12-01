हूटर, बत्ती और फर्जी रुतबा! 5 शादियां करने वाला 'फेक सिपाही' के कारनामों से उड़े होश

सौरव प्रजापति, जागरण, संभल। सनक, शौक और जुनून...जब चढ़ते हैं तो इंसान कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा ही कुछ फर्जी सिपाही बनकर घूमने वाले सलमान उर्फ मुबारक अली ने किया है। उसने एक साल तक न सिर्फ खाकी को बदनाम किया बल्कि पांच युवतियों से फरेब कर निकाह भी किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन कारनामों की शुरूआत भी पुलिस की शरण से ही हुई है। क्योंकि आरोपित एसओजी टीम का मुखबिर था और पुलिस कर्मियों के साथ रहकर ही वर्दी का शौक चढ़ा। कदम-कदम पर टोपी उछाली और फर्जीवाड़े का सफर तय करते हुए धमक जमाई। साल भर पहले यही आरोपित संभल कोतवाली से फर्जी सिपाही बनने के मामले में ही जेल गया था।

ऐंचोड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के गांव नहरौली का रहने वाले फर्जी सिपाही सलमान उर्फ मुबारक अली शातिर किस्म का है। बताया गया है कि वह पुलिस की एसओजी टीम का पक्का मुखबिर भी रहा है। इसलिए पुलिस कर्मियों के साथ काफी उठ-बैठ रही। धीरे-धीरे पुलिस के बारे में जानकारी सीखता रहा और फिर अपनी वर्दी तैयार कराकर अवैध वसूली का काम शुरू कर दिया।

कहानी सिर्फ वसूली तक नहीं बल्कि धोखाधड़ी तक भी पहुंची। मुबारक अली ने गांव शहबाजपुर कला निवासी जमील की बेटी से निकाह किया। उन्हें भी खुद को सिपाही बताया। मगर, अब पुलिस ने जब उसकी करतूत का खुलासा लिया तो वह भी दंग रह गए। बात यही नहीं रुकी बल्कि एक और सच्चाई सामने आई है।

पुलिस के मुताबिक फर्जी सिपाही ने अलग-अलग स्थानों पर चार युवतियों के साथ भी निकाह कर रखा है। जिन्हें अलग-अलग स्थानों पर रखता है। हालांकि वह अभी तक सामने नहीं आई हैं लेकिन, पूछताछ में यह तथ्य सामने जरूर आया है। आरोपित सितंबर 2024 में भी संभल कोतवाली में फर्जी सिपाही बनकर वसूली करने के आरोप में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है।

तब जेल भी गया था मगर, कुछ दिन बाद फिर आया और फिर अलग-अलग गांव व टोल टैक्सों पर खुद करे सिपाही बताकर धमक दिखाता रहा। अवैध वसूली करता रहा और टोपी को गाड़ी के आगे रखता था। गाड़ी में नीली-लाल बत्ती के साथ हूटर की गूंज के साथ रुतबे में रहता था।

असमोली पुलिस ने किया चालान, टोपी भी बरामद फर्जी सिपाही बनकर अवैध वसूली करने वाले आरोपित सलमान उर्फ मुबारक अली का पुलिस ने रविवार को चालान कर दिया है। उसे शनिवार को गांव शहबाजपुर कला में वसूली करते हुए पकड़ा था। पुलिस द्वारा जारी किए गए प्रेसनोट में बताया गया है कि आरोपित के पास से एक यूपी पुलिस लिखी टोपी भी बरामद हुई है। उसकी कार को सीज कर दिया गया है। उसमें लाल-नीली बत्ती और हूटर लगा हुआ था।