अतिक्रमण हटाओ अभियान: व्यापारियों के विरोध के बाद दो दिनों की मोहलत, फिर चलेगा संभल में बुलडोजर

जागरण संवाददाता, चंदौसी। नगर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को व्यापारियों के विरोध के बाद दो दिनों के लिए रोक दिया गया है। शनिवार को व्यापारियों ने संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम आशुतोष तिवारी को ज्ञापन देकर कहा कि नगर पालिका ने बिना सूचना अचानक कार्रवाई शुरू कर दी। जिससे बाजारों में अफरा-तफरी का माहौल बना और व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ। घंटाघर क्षेत्र की सब्जी मंडी सहित कई बाजार कार्रवाई के बाद सुने पड़े हैं। जिससे व्यापारी खासे नाराज हैं।

गुरुवार से नगर पालिका ने शुरू किया था अतिक्रमण हटाओ अभियान, कई जगह हुई थी नोकझोंक

व्यापारियों ने मांग की कि किसी भी अभियान से पहले अतिक्रमण का स्पष्ट चिह्नांकन किया जाए और दुकानदारों को तैयारी का पर्याप्त समय दिया जाए। इसी क्रम में अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल ने भी उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि पालिका की असूचित कार्रवाई से शहर में भय का माहौल पैदा हो गया है और ग्राहक बाजारों से दूर हो रहे हैं। मंडल ने प्रस्ताव रखा कि संबंधित बाजारों में तीन दिन पहले निशान लगाकर समय दिया जाए, ताकि व्यापारी स्वयं अतिक्रमण हटा सकें।

व्यापारियों ने कही ये बात व्यापारियों ने यह भी कहा कि नालियों के ऊपर बनी स्लिप से सफाई प्रभावित नहीं होती, उन्हें न तोड़ा जाए। पालिका द्वारा जारी किए जा रहे जुर्माना नोटिस में भुगतान की तिथि स्पष्ट न होने की शिकायत भी उठाई गई और इसे सुधारने की मांग की गई। शिकायतों पर सुनवाई करते हुए एसडीएम आशुतोष तिवारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चंदौसी को सभी व्यावहारिक सुझावों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।