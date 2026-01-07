संभल: थाने के पास ऑटो चालक की मौत, पत्नी की तहरीर पर चार पर केस दर्ज
संभल के असमोली में थाने से 100 मीटर दूर ऑटो चालक विनोद सैनी की मौत के मामले में उनकी पत्नी की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 5 जनव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, संभल। असमोली में थाने से 100 मीटर की दूरी पर आटो चालक की मौत के मामले में पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने एक युवक को नामजद करते हुए चार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
बता दें कि थाना क्षेत्र के मनोटा निवासी कमलेश देवी ने बताया कि उनके पति विनोद सैनी रोजाना की तरह पांच जनवरी की सुबह में मढ़न के एमएफए एकेडमी स्कूल की छुट्टी के बाद वह विद्यालय के स्टाफ को संभल छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान असमोली क्षेत्र में ऑटो से साइड लेने को लेकर मवई डोल के एक युवक से कहासुनी हो गई थी।
थाने के पास चालक की मौत के मामले में चार पर केस दर्ज
आरोप है कि वह दबंग किस्म का व्यक्ति है और उसने विनोद को जान से मारने की धमकी दी। फिर ऑटो रोक लिया और बुरी तरह से पीटकर गंभीर कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने अब फरमान को नामजद करते हुए तीन अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है।
