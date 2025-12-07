DM राजेंद्र पैंसिया ने कलेक्ट्रेट में किया फेरबदल: सुरेंद्र कुमार की स्टेनो पद पर वापसी! असलहा बाबू बने कुमार सानू
बहजोई में डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने कलेक्ट्रेट में लिपिकों और सहायकों का फेरबदल किया है। सुरेंद्र कुमार फिर से स्टेनो बने, जबकि हैरान सिंह को केवल ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। कलेक्ट्रेट में डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया की ओर से विभिन्न पटल पर कार्यरत लिपिक व सहायकों में बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसमें कुछ माह पहले डीएम के स्टेनो पद से हटाए गए सुरेंद्र कुमार को फिर से स्टेनो बना दिया गया है जबकि हैरान सिंह को केवल पेशकार का कार्य दिया गया है और उन्हें विनियमित क्षेत्र व स्थानीय निकाय से जुड़े दायित्वों से मुक्त किया गया है।
प्रधान सहायक मोहम्मद सरवर को गुन्नौर भेजा गया है और कुमार सानू को आयुध सहायक अर्थात असलहा बाबू व वीआइपी सहायक का दायित्व दिया गया है। पूर्व स्टेनो पवन प्रताप सिंह को न्याय सहायक जे बाबू बनाते हुए चरित्र प्रमाण पत्र परीक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। स्वाति चौधरी को बिल सहायक व आडिट का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया है। मोहम्मद यूनुस को न्याय व आयुक्त सहायक से हटाकर दैवीय आपदा और लोकायुक्त शिकायत सहायक बनाया गया है।
प्रशस्त गुप्ता को पूर्व की भांति नाजिर सदर और जिला भूमि व्यवस्था सहायक रखा गया
दीक्षित चौधरी को स्थानीय निकाय पटल का लिपिक बनाया गया है जबकि प्रशस्त गुप्ता को पूर्व की भांति नाजिर सदर और जिला भूमि व्यवस्था सहायक रखा गया है। नागेश कुमार मुख्य राजस्व लेखाकार बनाए गए हैं और मीनू कुमारी को विनियमित क्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार मिला है। अमन रस्तोगी को गुन्नौर एसडीएम स्टेनो से हटाकर जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई, राजस्व सहायक द्वितीय और पर्यटन सहायक पद पर तैनाती दी गई है जबकि रवि आर्य को राजस्व अभिलेखपाल का दायित्व सौंपा गया है।
