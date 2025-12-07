DM राजेंद्र पैंसिया ने कलेक्ट्रेट में किया फेरबदल: सुरेंद्र कुमार की स्टेनो पद पर वापसी! असलहा बाबू बने कुमार सानू

संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। कलेक्ट्रेट में डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया की ओर से विभिन्न पटल पर कार्यरत लिपिक व सहायकों में बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसमें कुछ माह पहले डीएम के स्टेनो पद से हटाए गए सुरेंद्र कुमार को फिर से स्टेनो बना दिया गया है जबकि हैरान सिंह को केवल पेशकार का कार्य दिया गया है और उन्हें विनियमित क्षेत्र व स्थानीय निकाय से जुड़े दायित्वों से मुक्त किया गया है।

प्रधान सहायक मोहम्मद सरवर को गुन्नौर भेजा गया है और कुमार सानू को आयुध सहायक अर्थात असलहा बाबू व वीआइपी सहायक का दायित्व दिया गया है। पूर्व स्टेनो पवन प्रताप सिंह को न्याय सहायक जे बाबू बनाते हुए चरित्र प्रमाण पत्र परीक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। स्वाति चौधरी को बिल सहायक व आडिट का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया है। मोहम्मद यूनुस को न्याय व आयुक्त सहायक से हटाकर दैवीय आपदा और लोकायुक्त शिकायत सहायक बनाया गया है।