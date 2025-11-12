Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर पालिका चंदौसी: छह करोड़ का पानी पी गए शहरवासी, अब होगी सख्त वसूली कार्रवाई

    By Bhagwant Singh Yadav Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 05:46 PM (IST)

    चंदौसी नगर पालिका क्षेत्र में शहरवासियों पर पानी का छह करोड़ रुपये बकाया है। नगर पालिका अब सख्त वसूली करने की तैयारी में है, जिसमें कुर्की की कार्रवाई भी शामिल है। वसूली से प्राप्त धन का उपयोग जल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, जागरण, चंदौसी। शहर के लोगों ने सालों तक नगर पालिका के कनेक्शन से घरों में टंकियों से पानी तो भरपूर बहाया, लेकिन बिल चुकाने की बारी आई तो सब खामोश हो गए। नगर पालिका के आंकड़े बताते हैं कि करोड़ रुपये का पानी पी चुके है जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया है। कई उपभोक्ताओं ने एक-दो साल नहीं, बल्कि पांच साल से बिल नहीं चुकाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब पालिका प्रशासन ने बकायेदारों से सख्त वसूली अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। शहर के करीब 26,000 हजार लोगों ने नगर पालिका से पानी का कनेक्शन करवा रखा है। कनेक्शन मिलने के बाद लोगों ने पानी तो जी-भरकर पिया, लेकिन पानी का भुगतान नहीं किया और उसका हिसाब देने से कतराने लगे हैं, नगर पालिका के अनुसार कनेक्शन धारकों पर छह करोड़ रुपये से अधिक का पानी बिल बकाया है। यानी लोग छह करोड़ का पानी पी गए, पर एक रुपया भी जमा नहीं किया गया है।

    अब नगर पालिका इन सबकी सूची बना रही है और रुपये वसूल करने के लिए पहले नोटिस जारी करेंगी। यह बकाया पिछले 1 से 5 वर्षों के बीच का है। कई घर ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों से एक भी बिल जमा नहीं किया। लगातार नोटिस देने और चेतावनी के बावजूद अब तक स्थिति में सुधार नहीं आया है। नगर पालिका प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाने का निर्णय लिया है। जल्द ही बकाएदारों की सूची जारी कर उनके जल कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। साथ ही, जल विभाग की टीम घर-घर जाकर बकाया वसूली अभियान भी चलाएगी।

     

    शहर के नागरिकों ने छह करोड़ का पानी तो पी लिया, लेकिन उसका भुगतान न करना व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सभी से अपील है कि जल्द से जल्द बकाया बिल जमा करें। यदि उपभोक्ता स्वेच्छा से बकाया जमा कर देते हैं तो किसी भी तरह की कार्रवाई से राहत दी जाएगी। साथ ही, जल्द ही वसूली अभियान’ शुरू किया जाएगा, ताकि लोग पानी के महत्व को समझें और समय पर बिल जमा करें।

    - धर्मराज राम, ईओ, नगर पालिका चंदौसी