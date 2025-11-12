नगर पालिका चंदौसी: छह करोड़ का पानी पी गए शहरवासी, अब होगी सख्त वसूली कार्रवाई

संवाद सहयोगी, जागरण, चंदौसी। शहर के लोगों ने सालों तक नगर पालिका के कनेक्शन से घरों में टंकियों से पानी तो भरपूर बहाया, लेकिन बिल चुकाने की बारी आई तो सब खामोश हो गए। नगर पालिका के आंकड़े बताते हैं कि करोड़ रुपये का पानी पी चुके है जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया है। कई उपभोक्ताओं ने एक-दो साल नहीं, बल्कि पांच साल से बिल नहीं चुकाया है।

अब पालिका प्रशासन ने बकायेदारों से सख्त वसूली अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। शहर के करीब 26,000 हजार लोगों ने नगर पालिका से पानी का कनेक्शन करवा रखा है। कनेक्शन मिलने के बाद लोगों ने पानी तो जी-भरकर पिया, लेकिन पानी का भुगतान नहीं किया और उसका हिसाब देने से कतराने लगे हैं, नगर पालिका के अनुसार कनेक्शन धारकों पर छह करोड़ रुपये से अधिक का पानी बिल बकाया है। यानी लोग छह करोड़ का पानी पी गए, पर एक रुपया भी जमा नहीं किया गया है।

अब नगर पालिका इन सबकी सूची बना रही है और रुपये वसूल करने के लिए पहले नोटिस जारी करेंगी। यह बकाया पिछले 1 से 5 वर्षों के बीच का है। कई घर ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों से एक भी बिल जमा नहीं किया। लगातार नोटिस देने और चेतावनी के बावजूद अब तक स्थिति में सुधार नहीं आया है। नगर पालिका प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाने का निर्णय लिया है। जल्द ही बकाएदारों की सूची जारी कर उनके जल कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। साथ ही, जल विभाग की टीम घर-घर जाकर बकाया वसूली अभियान भी चलाएगी।