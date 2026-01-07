संभल में परीक्षा देने आ रहे छात्रों की बाइक को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, दो घायल
चंदौसी में परीक्षा देने जा रहे दसवीं के दो छात्रों की बाइक को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में साजिद और समीर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्र ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, चंदौसी। दसवीं की परीक्षा देने आ रहे छात्रों की बाइक को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इसमें दो छात्र घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया है। वहीं हादसे के सूचना पर छात्रों के स्वजन अस्पताल पहुंच गए थे।
कुढ़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर डाल के साकिर अली का बेटा साजिद चंदौसी के एफआर इंटर कॉलेज में कक्षा दस का छात्र है। इस समय साजिद की छमाई परीक्षा चल रही है। साजिद बुधवार की सुबह अपने गांव के रहने वाले सहपाठी समीर के साथ बाइक से परीक्षा देने चंदौसी आ रहा था।
जब ये लोग बनियाठेर थाना क्षेत्र के कुढ़ फतेहगढ़ मार्ग पर खुशहालपुर स्थित एनएस पब्लिक स्कूल के पास आए। उसी समय इनकी बाइक को ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी। जिससे दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए।
मौके पर मौजूद लोगों ने इन्हें संभाला और एंबुलेंस को सूचना दी। इसके बाद दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए चंदौसी सीएचसी में भर्ती कराया गया। यहां से दोनों को बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। लोगों ने बताया कि हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से भाग गया।
