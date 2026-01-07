संभल में परीक्षा देने आ रहे छात्रों की बाइक को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, दो घायल

संवाद सहयोगी, चंदौसी। दसवीं की परीक्षा देने आ रहे छात्रों की बाइक को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इसमें दो छात्र घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया है। वहीं हादसे के सूचना पर छात्रों के स्वजन अस्पताल पहुंच गए थे।

कुढ़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर डाल के साकिर अली का बेटा साजिद चंदौसी के एफआर इंटर कॉलेज में कक्षा दस का छात्र है। इस समय साजिद की छमाई परीक्षा चल रही है। साजिद बुधवार की सुबह अपने गांव के रहने वाले सहपाठी समीर के साथ बाइक से परीक्षा देने चंदौसी आ रहा था।