चंदौसी कोर्ट का फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 11 साल का कारावास और 50 हजार का जुर्माना

संवाद सहयोगी, चंदौसी (संभल)। नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म और उसके पिता के साथ मारपीट करने के चार साल पुराने मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसमें से आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

रजपुरा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपने गांव के दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। जिसमें बताया कि 5 मई 2020 की रात करीब 8:30 बजे उसकी बेटी शौच के लिए गई थी। रास्ते में गांव के ही छोटा उर्फ शिवकुमार और देवकरन ने उसे घेर लिया और एकांत में ले जाकर शिवकुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलने पर जब पीड़ित पिता अपनी बेटी को लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए रजपुरा थाने जा रहा था।