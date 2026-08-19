चंदौसी में मचान पर लटका मिला हिस्ट्रीशीटर का शव; परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस जांच शुरू

संवाद सहयोगी, चंदौसी (संभल)। कोतवाली क्षेत्र के गांव बुद्धनगर खंडवा में बुधवार सुबह एक हिस्ट्रीशीटर का शव खेत में बने मचान पर गमछे के सहारे लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर स्वजन में कोहराम मच गया। बड़े भाई ने हत्या की आशंका व्यक्त की है, जबकि पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है। फिलहाल शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

कैथल गांव निवासी राजपाल उर्फ टोटा (50) पुलिस अभिलेखों में हिस्ट्रीशीटर दर्ज था। चार भाइयों में तीसरे नंबर का राजपाल अविवाहित और चंदौसी स्थित एक कोल्ड स्टोर में मजदूरी करता था।

वह कभी-कभार ही अपने घर आता था। बुधवार सुबह बुद्धनगर खंडवा गांव के रास्ते पर स्थित देवेंद्र के खेत में ग्रामीणों ने मचान पर राजपाल का शव गमछे से लटकता देखा।

खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और घटना की जानकारी ली।

मृतक के भाई भूप सिंह ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या किए जाने की आशंका जताई है। वहीं प्रभारी निरीक्षक संत कुमार ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर का शव मचान से लटका मिला है।

प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। स्वजन ने हत्या की आशंका जताई है। मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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