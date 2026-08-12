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    मासूम को सांप ने काटा, परिजन समझे सामान्य रोना... जब तक अस्पताल पहुंचे तब तक हो चुकी थी देर

    By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 03:33 PM (IST)

    कुढ़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में दो वर्षीय मासूम अरहान को सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजन उसे चंदौसी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक इमेज

    प्रतीकात्मक इमेज

    संवाद सहयोगी, चंदौसी (संभल)। कुढ़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में घर के बाहर खेल रहे दो वर्षीय मासूम को सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से मासूम के घर में मातम पसरा हुआ है।

    मोहम्मद नगर कस्बा गांव निवासी अरमान का दो वर्षीय बेटा अरहान बुधवार सुबह करीब 11 बजे अपने घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान सांप ने उसके पैर में डस लिया। बच्चा रोता हुआ घर के भीतर पहुंचा, लेकिन स्वजन शुरुआत में कुछ समझ नहीं सके।

    थोड़ी देर बाद जब अरहान की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी, तो स्वजन अनहोनी की आशंका से घबरा गए और उसे तत्काल उपचार के लिए चंदौसी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सक ने प्राथमिक जांच के बाद बालक को मृत घोषित कर दिया।

    मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोगों में चीख-पुकार मच गई। रोते-बिलखते स्वजन शव लेकर गांव पहुंचे और गमगीन माहौल में उसे सुपुर्द-ए-खाक कर दिया। अरहान दो भाइयों में सबसे छोटा था। मासूम की अचानक हुई मौत से मां फरमाना का रो-रोकर बुरा हाल है।

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