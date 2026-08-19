बहजोई में दर्दनाक हादसा: नशे में धुत युवकों का टेंपो चारपाई पर बैठे भाइयों पर पलटा, एक की मौत, भाई गंभीर

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। आगरा-मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर चंदौसी रोड स्थित बमनेटा के निकट बुधवार सुबह अनियंत्रित टेंपो पलटने से सड़क किनारे चारपाई पर बैठे दो भाई उसकी चपेट में आ गए।

हादसे में हरिओम की मृत्यु हो गई, जबकि उसका भाई विजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। टेंपो में सवार रजपुरा निवासी बिंटू और लहरावन निवासी ख्याली भी घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।