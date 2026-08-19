बहजोई में दर्दनाक हादसा: नशे में धुत युवकों का टेंपो चारपाई पर बैठे भाइयों पर पलटा, एक की मौत, भाई गंभीर
बहजोई में आगरा-मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर एक अनियंत्रित टेंपो पलटने से सड़क किनारे बैठे दो भाई चपेट में आ गए। हादसे में हरिओम की मौत हो गई, जबकि उसका भाई विजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया।
संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। आगरा-मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर चंदौसी रोड स्थित बमनेटा के निकट बुधवार सुबह अनियंत्रित टेंपो पलटने से सड़क किनारे चारपाई पर बैठे दो भाई उसकी चपेट में आ गए।
हादसे में हरिओम की मृत्यु हो गई, जबकि उसका भाई विजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। टेंपो में सवार रजपुरा निवासी बिंटू और लहरावन निवासी ख्याली भी घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई लाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। बताया गया कि दोनों भाई सड़क किनारे चारपाई पर बैठे हुए थे। इसी दौरान तेज गति से आ रहा टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया और दोनों को अपनी चपेट में ले लिया।
टेंपो में सवार दोनों युवक शराब के नशे में बताए गए। दोनों एक-दूसरे पर टेंपो चलाने का आरोप लगा रहे थे। बताया गया कि दोनों युवक शराब पीकर लहरावन की ओर जा रहे थे।
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