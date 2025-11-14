Language
    ARTO ऑफिस में अचानक छापा मारने पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट, किसकी आवाजाही पर रोक लगाने का दे दिया आदेश? 

    By Dilip Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 05:00 AM (IST)

    संभल एआरटीओ कार्यालय में दलालों की शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रेट ने छापा मारा। परिसर को घेरकर जांच की गई, लेकिन दलाल फरार हो गए। लाइसेंस और वाहन ट्रांसफर कराने वालों से पूछताछ की गई। सिटी मजिस्ट्रेट ने बिचौलियों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए और कहा कि यह कार्रवाई जारी रहेगी।

    संवाद सहयोगी, संभल। एआरटीओ कार्यालय में दलालों के सक्रिय होने शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी ने अचानक छापा मारा। काम कराने आए परिसर में बैठे लोगों से उन्होंने पूछताछ की। इस दौरान कर्मचारियों से भी जानकारी की। हालांकि मौके पर कोई भी बिचौलिया हाथ नहीं लगा। छापेमारी से पहले ही वह मौके से फरार हो गए।

    मुरादाबाद रोड स्थित एआरटीओ कार्यालय में लंबे समय से दलाल सक्रिय हैं। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने गुरुवार की दोपहर करीब दो बजे कार्यालय में छापा मारा। छापेमारी की सूचना मिलते ही पूरे परिसर को चारों ओर से घेर लिया गया। ताकि कोई भी व्यक्ति बाहर न निकल सके।

    इसके बावजूद सिटी मजिस्ट्रेट के पहुंचने से पहले ही सभी संदिग्ध मौके से फरार हो गए। करीब डेढ़ घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्यालय के सभी सेक्शन की गहन जांच की। मौके पर एआरटीओ अमिताभ चतुर्वेदी भी पहुंच गए। सिटी मजिस्ट्रेट ने लाइसेंस बनवाने और वाहन ट्रांसफर कराने आए लोगों से पूछताछ की।

    पूछताछ में यह भी जानने की कोशिश की गई कि क्या किसी ने बिचौलियों के माध्यम से सुविधा शुल्क देकर कार्य करवाया है। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने एआटीओ व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि कार्यालय परिसर में बिचौलियों की आवाजाही पर सख्ती से रोक लगाई जाए।

    मालूम हो कि इससे पहले भी डीएम द्वारा की गई छापेमारी में दो से तीन दलाल हिरासत में लिए गए थे, लेकिन कुछ समय बाद फिर से उनकी सक्रियता बढ़ गई। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी ने बताया कि काफी समय से बिचौलियों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने व अन्य कामों के लिए सुविधा शुल्क लेने की शिकायतें मिल रही थीं। इसी के चलते निरीक्षण किया गया है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।