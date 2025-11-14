ARTO ऑफिस में अचानक छापा मारने पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट, किसकी आवाजाही पर रोक लगाने का दे दिया आदेश? 

संवाद सहयोगी, संभल। एआरटीओ कार्यालय में दलालों के सक्रिय होने शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी ने अचानक छापा मारा। काम कराने आए परिसर में बैठे लोगों से उन्होंने पूछताछ की। इस दौरान कर्मचारियों से भी जानकारी की। हालांकि मौके पर कोई भी बिचौलिया हाथ नहीं लगा। छापेमारी से पहले ही वह मौके से फरार हो गए।

मुरादाबाद रोड स्थित एआरटीओ कार्यालय में लंबे समय से दलाल सक्रिय हैं। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने गुरुवार की दोपहर करीब दो बजे कार्यालय में छापा मारा। छापेमारी की सूचना मिलते ही पूरे परिसर को चारों ओर से घेर लिया गया। ताकि कोई भी व्यक्ति बाहर न निकल सके।

इसके बावजूद सिटी मजिस्ट्रेट के पहुंचने से पहले ही सभी संदिग्ध मौके से फरार हो गए। करीब डेढ़ घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्यालय के सभी सेक्शन की गहन जांच की। मौके पर एआरटीओ अमिताभ चतुर्वेदी भी पहुंच गए। सिटी मजिस्ट्रेट ने लाइसेंस बनवाने और वाहन ट्रांसफर कराने आए लोगों से पूछताछ की।

पूछताछ में यह भी जानने की कोशिश की गई कि क्या किसी ने बिचौलियों के माध्यम से सुविधा शुल्क देकर कार्य करवाया है। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने एआटीओ व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि कार्यालय परिसर में बिचौलियों की आवाजाही पर सख्ती से रोक लगाई जाए।