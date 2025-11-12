नगर के बाद अब गांवों में कार्रवाई: बिना अनुमति चल रहे वाहन धुलाई केंद्रों पर नगर प्रशासन का बड़ा कदम
शहर में कार्रवाई के बाद, अब गांवों में भी बिना अनुमति चल रहे धुलाई केंद्रों को बंद किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे केंद्रों की पहचान कर उन्हें बंद कराने का निर्णय लिया है। ये केंद्र पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इनके पास अपशिष्ट जल के उचित निपटान की व्यवस्था नहीं है। जिला अधिकारियों को ऐसे केंद्रों की सूची बनाने और उन्हें बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जागरण संवाददाता, संभल। नगर मजिस्ट्रेट द्वारा बिना भूगर्भ जल विभाग की अनुमति के संचालित वाहन धुलाई केंद्रों के खिलाफ अभियान चलाया गया था। जिसमें दो दिन चले अभियान के दौरान 13 धुलाई केंद्र को बंद कराया गया था। इस कार्रवाई के बाद नगर के सभी धुलाई केंद्र बंद हो गए है। ऐसे में अब जल्द ही ग्रामीण क्षेत्र की ओर रुख करने की तैयारी की जा रही है।
बता दें कि दैनिक जागरण के शनिवार को अंक में बिना अनुमति संचालित वाहन धुलाई केंद्रों को लेकर समाचार प्रकाशित किया गया था। इसी का संज्ञान लेकर नगर मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी ने अभियान चलाया और शनिवार को ही बिना अनुमति चल रहे तीन वाहन धुलाई केंद्र के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद करा दिया था। इस कार्रवाई के बाद अन्य धुलाई केंद्र संचालित थे।
ऐसे में सोमवार को फिर से नगर मजिस्ट्रेट ने टीम के साथ अभियान को शुरू किया। जिसमें चंदौसी मार्ग, हसनपुर मार्ग व मुरादाबाद मार्ग पर संचालित करीब 10 वाहन धुलाई केंद्र के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कराया था। दूसरे दिन भी प्रशासन के सख्त रवैये और की जा रही कार्रवाई के बाद नगर क्षेत्र में सभी धुलाई केंद्र बंद हो गए। मंगलवार को नगर में कोई भी वाहन धुलाई केंद्र चालू अवस्था में नहीं था।
मगर कुछ लोग नगर मजिस्ट्रेट के कार्यालय पहुंचे और भूगर्भ विभाग की ओर से ली जाने वाली अनुमति की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। अब प्रशासन की ओर से नगर में स्थित इन धुलाई केंद्र को तो बंद करा दिया गया। मगर ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी काफी संख्या में बिना अनुमति वाहन धुलाई केंद्र संचालित हैं। जहां पर वाहनों की धुलाई का कार्य जारी है।
नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि शहरी क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित वाहन धुलाई केंद्र को बंद करा दिया गया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थिति को देखा जाएगा और वहां बिना अनुमति संचालित होने वाले इन धुलाई केंद्र को भी बंद कराया जाएगा। जल्द ही इसके लिए अभियान शुरू किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।