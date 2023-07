राहुल नहीं, प्रियंका दे सकती हैं मोदी को टक्कर, कांग्रेस में कई लोग कर रहे साजिश

Acharya Pramod Krishnam अक्सर अपने बयानों से पार्टी नेतृत्व को असहज करने वाले कांग्रेस नेता व कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ताकतवर नेता हैं। उनका बड़ा नाम है। उनके सामने प्रियंका गांधी वाड्रा ही एक ऐसा चेहरा है जो मोदी को टक्कर दे सकती हैं। प्रियंका पार्टी की सर्वमान्य नेता है। प्रियंका की प्रसिद्धि कश्मीर से कन्याकुमारी तक है।

राहुल नहीं, प्रियंका दे सकती हैं मोदी को टक्कर; आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले- कांग्रेस में कई लोग कर रहे साजिश

जागरण संवाददाता, संभल : अक्सर अपने बयानों से पार्टी नेतृत्व को असहज करने वाले कांग्रेस नेता व कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ताकतवर नेता हैं। उनका बड़ा नाम है। उनके सामने प्रियंका गांधी वाड्रा ही एक ऐसा चेहरा है जो मोदी को टक्कर दे सकती हैं। प्रियंका पार्टी की सर्वमान्य नेता है। प्रियंका की प्रसिद्धि कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। मोदी के सामने प्रियंका को मजबूत विपक्षी उम्मीदवार के रूप में पेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश, अखिलेश, ममता बनर्जी, शरद पवार, स्टालिन अपने-अपने राज्य के क्षत्रप हैं। यह कभी अपने राज्य से बाहर चुनाव के लिए नहीं गए। मेरा मानना है भाजपा के खिलाफ गांधी परिवार से बड़ा विकल्प कोई नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद महात्यागी हो गए राहुल राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार क्यों नहीं, के सवाल पर बोले कि किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती हैं। राहुल गांधी निश्चित तौर पर मेहनती व जुबान के पक्के हैं। उन्होंने 2013 में प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष पद का प्रस्ताव ठुकराया, उनके जैसा अच्छा इंसान मिलना मुश्किल है। उनकी भूमिका अब देश के अंदर तपस्वी के रूप में है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद वे महात्यागी हो गए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश करने वाले तमाम लोग हैं। बाहर वाले तो दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के अंदर वाले भविष्य में दिखाई देंगे।

Edited By: Abhishek Pandey