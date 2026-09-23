संभल: छात्रा से छेड़खानी का आरोपित बहजोई कोतवाली से हुआ फरार, पुलिस में मची खलबली

संवाद सहयोगी, संभल। छात्रा से छेड़खानी करते पकड़ा गया आरोपित पुलिस को चकमा देकर बहजोई कोतवाली से फरार हो गया। उसके भागने की जानकारी होते ही पुलिसकर्मियों में खलबली मच गई। आरोपित की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। पुलिस सरायतरीन उसके घर के साथ ही रिश्तेदारों और परिचितों के यहां भी दबिश दे रही है।

मंगलवार की दोपहर पवांसा पुलिस चौकी के गांव चिरौली भगवंतपुर-धुरेटा मार्ग पर हाईस्कूल की छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। इसी दौरान सरायतरीन के मुहल्ला नजरखेल निवासी मोहम्मद जैद और गांव धुरेटा निवासी अतीक ने छात्रा का रास्ता रोक लिया और उसके साथ छेड़खानी की। छात्रा के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।