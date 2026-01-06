Language
    सिस्टम का 'आधार' ही खराब: एक पहचान के लिए महीनों का इंतजार, जनता बेहाल!

    By Dilip Kumar Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:15 PM (IST)

    संभल के गुन्नौर क्षेत्र में आधार कार्ड बनवाने और संशोधन कराने में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। आधार सेवा केंद्र होने के बावजूद लंबी कतारें, जटिल प ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    आधार बनवाने के लि‍ए पहुंंचे लोग

    संवाद सूत्र, जागरण, गुन्नौर। क्षेत्र में आधार सेवा केंद्रों की उपलब्धता के बावजूद आधार कार्ड बनवाना और संशोधन कराना लोगों के लिए आसान नहीं रह गया है। अव्यवस्थाओं के चलते खासकर छोटे बच्चों के अभिभावकों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों झेलनी पड़ रही हैं। आधार कार्ड बनाने की व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं।

    गुन्नौर तहसील क्षेत्र में आधार सेवा केंद्र होने के बाद भी आधार कार्ड बनवाना या उसमें संशोधन कराना लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। तहसील क्षेत्र के नगर बबराला स्थित डाकघर कार्यालय, दूरसंचार विभाग कार्यालय, गुन्नौर नगर स्थित डाकघर तथा जुनावई के जनता इंटर कालेज परिसर में आधार कार्ड बनवाने और संशोधन कराने का कार्य किया जा रहा है।

    इन सभी केंद्रों पर आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि संशोधन, फिंगर प्रिंट, आई-रिस स्कैन जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं। हालांकि प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी गई है कि लोगों को कई-कई बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पोस्टमैन के अनुसार प्रत्येक माह की पहली तारीख को ही फार्म जमा किए जाते हैं। प्रतिदिन 50 के हिसाब से लगभग 1500 फार्म महीने भर में लिए जाते हैं।

    फार्म जमा करने के बाद संबंधित व्यक्ति को एक निश्चित तारीख दी जाती है, उसी दिन उसका आधार संबंधी कार्य किया जाता है। समस्या तब और बढ़ जाती है जब तय तारीख पर कोई व्यक्ति किसी कारणवश नहीं पहुंच पाता। ऐसे में उसे फिर अगली तारीख का इंतजार करना पड़ता है। मंगलवार को बबराला नगर स्थित डाकघर कार्यालय में कई अभिभावकों को बिना काम कराए लौटना पड़ा।

    रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव सिहावली निवासी रनवीर सिंह ने बताया कि वह 27 दिसंबर को कक्षा चार में पढ़ने वाली बेटी अवनी का आधार कार्ड बनवाने आए थे। उन्हें एक जनवरी को आने के लिए कहा गया था। मंगलवार को जब वह पहुंचे तो आधार बनाने से मना कर दिया गया और दोबारा आने की बात कही गई। वहीं बबराला थाना क्षेत्र के गांव फरीदपुर निवासी शशि ने बताया कि वह अपनी पांच वर्षीय बेटी दीक्षा का आधार कार्ड बनवाने आई थीं।

    दो सप्ताह पहले फार्म जमा किया गया था, इसके बाद भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं बबराला पोस्टमैन राकेश यादव ने बताया कि आधार में नाम, जन्मतिथि संशोधन के लिए 75 रुपये शुल्क लिया जाता है, जबकि नया आधार बनवाने या बायोमैट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये शुल्क निर्धारित है।

     

