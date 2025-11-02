Devotthan Ekadashi: संभल में 24 कोसीय परिक्रमा में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, कल्कि जन चेतना यात्रा निकाली गई
देवोत्थान एकादशी के शुभ अवसर पर 24 कोसीय मासिक परिक्रमा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस परिक्रमा का आध्यात्मिक महत्व है और माना जाता है कि इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। दूर-दूर से आए भक्तों ने भजन-कीर्तन के साथ भक्ति भाव से परिक्रमा पूरी की।
जागरण संवाददाता, संभल। देवोत्थान एकादशी के मौके पर 24 कोसीय मासिक परिक्रमा समिति के तत्वावधान में परिक्रमा एवं कल्कि जन चेतना यात्रा का आयोजन किया गया। परिक्रमा का शुभारंभ वंशगोपाल तीर्थ से किया गया। जहां प्राचीन शिवलिंग की पूजा अर्चना व जलाभिषेक के बाद कदम्ब वृक्ष की परिक्रमा कर भगवान कल्कि का जयघोष करके अपनी परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ किया।
परिक्रमा के साथ निकाली गई कल्कि जन चेतना यात्रा
परिक्रमा में शामिल श्रद्धालु भुवनेश्वर तीर्थ पहुंचे। जहां रूद्राष्टकम का पाठ कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। इसके बाद फिरोजपुर में मां चामुंडा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में श्रद्धालु नैमिषारण्य सिद्ध समाधि बाबा क्षेमनाथ धाम पहुंचे और यहां कुंड में स्नान, ध्यान, तर्पण कर भवानीपुर शिव मंदिर पहुंचे। यहां से गांव चंदायन स्थित चंद्रेश्वर तीर्थ होते हुए परिक्रमा कर वंशगोपाल तीर्थ पर पहुंचे और अपनी परिक्रमा यात्रा का समापन किया
