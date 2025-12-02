OTS Scheme: बिजली बिल राहत योजना 2025 से उपभोक्ताओं को लाभ, 236 उपभोक्ताओं ने कराया रजिस्ट्रेशन
संभल जिले में 'बिजली बिल राहत योजना 2025' के पहले दिन 236 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया और 10.62 लाख रुपये जमा किए। योजना में दो किलोवाट तक के घरेलू और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक भार वाले उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है। दिसंबर में बिल जमा करने पर 25 प्रतिशत की छूट है, साथ ही किश्त की सुविधा भी उपलब्ध है।
जागरण संवाददाता, चंदौसी। एक दिसंबर से शुरू हुई ‘बिजली बिल राहत योजना 2025’ को संभल जिले में उपभोक्ताओं का उत्साहजनक समर्थन मिला है। पहले ही दिन जिले के विभिन्न विद्युत वितरण खंडों में कुल 236 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया, जिससे विभाग को 10.62 लाख रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई।
जारी आंकड़ों के अनुसार संभल डिवीजन में सबसे अधिक 136 पंजीकरण दर्ज किए गए जिनसे 4.90 लाख रुपये की वसूली हुई। चंदौसी डिवीजन में 49 उपभोक्ताओं ने 0.98 लाख रुपये और बबराला में 51 उपभोक्ताओं ने 4.74 लाख रुपये जमा किए।
तीन चरणों में मिलेगी छूट
अधीक्षण अभियंता विकास भटनागर ने बताया कि योजना के तहत दो किलोवाट तक के घरेलू और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक भार वाले नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को राहत दी जा रही है। पहले चरण में एक से 31 दिसंबर तक बिल जमा करने पर 25 प्रतिशत, जनवरी में 20 प्रतिशत और फरवरी में 15 प्रतिशत छूट मिलेगी।
मासिक किस्त की भी सुविधा मिलेगी
विभाग ने बकाया भुगतान को आसान बनाने के लिए 750 और 500 रुपये मासिक किश्त की सुविधा भी दी है, जिन पर क्रमशः 10 और 5 प्रतिशत अतिरिक्त राहत मिलेगी। पूरी अवधि में लेट पेमेंट सरचार्ज पूरी तरह माफ रहेगा। पंजीकरण शुल्क दो हजार रुपये निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही विद्युत चोरी से जुड़े मामलों को भी योजना में शामिल किया गया है, जिसमें उपभोक्ताओं को राजस्व निर्धारण में 50 प्रतिशत तक राहत और दर्ज मुकदमों से छुटकारा पाने का अवसर मिलेगा।
