बीस महीने में 15 डीआरएम का निरीक्षण, फिर भी अधूरा चंदौसी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प
चंदौसी रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का काम अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शुरू हुआ था, पर बीस महीने बाद भी केवल 40% कार्य ही पूरा हुआ है। डीआरएम के 15 निरीक्षणों के बावजूद निर्माण कार्य अधूरा है, जिससे यात्रियों में निराशा बढ़ रही है।
संवाद सहयोगी, जागरण, चंदौसी। रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का सपना यात्रियों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत परियोजना में तेजी न आने से लोगों में निराशा है। यात्रियों का कहना है कि जिस योजना से उन्हें आधुनिक सुविधाओं की आस थी, वही आज अधूरे निर्माण और अव्यवस्था का प्रतीक बन गई है।
रेलवे अधिकारियों के निरीक्षण और चेतावनियों के बावजूद कार्यदायी संस्था की लापरवाही खत्म नहीं हो रही। हैरत की बात यह है तत्कालीन डीआरएम ने 15 बार स्थानीय का निरीक्षण किया, फिर भी निर्माण कार्य अधूरा ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नगर के रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए करीब 21 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी।
इस योजना के अंतर्गत स्टेशन पर संयुक्त प्रतीक्षालय, शौचालय, खानपान के रिटेल स्टाल, लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ी, फुटओवरब्रिज, फ्रंट एरिया का सौंदर्यीकरण और पार्किंग व्यवस्था जैसी सुविधाएं विकसित की जानी थीं। वर्ष 2023 में आरंभ हुए इस कार्य को दो वर्ष के अंदर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन लगभग बीस माह बीत जाने के बाद भी कार्य की रफ्तार बेहद धीमी बनी हुई है।
यात्रियों को अधूरे निर्माण कार्यों के कारण आए दिन परेशानी झेलनी पड़ रही है। कार्य आरंभ होने के बाद तत्कालीन डीआरएम राजकुमार ने करीब 15 बार स्टेशन का निरीक्षण किया था और कार्य की धीमी गति पर नाराजगी भी जताई थी। इसके अलावा जीएम, एडीआरएम और डीआरएम स्तर के अधिकारी भी कई बार निरीक्षण कर ठेकेदार को निर्देश दे चुके हैं, लेकिन लापरवाही के चलते कार्य में कोई गति नहीं आ सकी। स्टेशन के प्रवेश मार्ग पर अधूरे पड़े पिलर और बाहर निकली लोहे की सरिया यात्रियों के लिए हादसे का कारण बन रही हैं।
केवल 40 प्रतिशत कार्य ही पूरा
स्टेशन के कायाकल्प का जिम्मा संभाल रही कार्यदायी संस्था अब तक केवल 40 प्रतिशत कार्य ही पूरा कर पाई है। फुटओवरब्रिज, लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ी, प्रतीक्षालय, शौचालय, पार्किंग और पार्क का सौंदर्यीकरण जैसे अहम कार्य अभी अधूरे पड़े हैं। प्लेटफार्म पर भी कोई बड़ा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है।
रेलवे स्टेशन पर 12 नए कार्यालय बनकर तैयार हैं। 15 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। इसके साथ शौचालय तैयार है। दो और तीन प्लेट फार्म पर पीसीसी हो गई है इसके साथ पार्किंग का काम शुरू हो गया है और उसकी बाउंड्री बाल भी बन रही है। प्रवेश मार्ग पर फुटपाथ तैयार है और बेटिंग रूम भी तैयार हो गया है। फुटओवरब्रिज के साथ अन्य कार्य भी तेजी के साथ पूरे किए जाएंगे।
- यदुवेंद्र सिंह साइड इंजीनियर कार्यदायी संस्था
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।