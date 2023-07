Sahranpur News: सेल्फी के चक्कर में नदी में डूबा युवक, तीसरी डुबकी लगाकर बाहर नहीं आया तो मचा शाेर, तलाश तेज

Saharanpur News In Hindi सेल्फी के चक्कर में पांवधोई नदी में युवक डूब गया। युवक की मंगलवार को छुट्टी थी और वो खाना खाकर घर से घूमने निकला था। इसी दौरान नदी में कुछ लड़के नहा रहे थे तो युवक भी वहां पहुंच गया। उसने रील बनायी। नदी में तीसरी डुबकी के बाद वो बाहर नहीं निकला। गोताखोर तलाश में जुटे हैं।

सहारनपुर, जागरण संवाददाता। जनकपुरी थानाक्षेत्र के राकेश सिनेमा के पास एक युवक सेल्फी के चक्कर में पांवधोई नदी में डूब गया। युवक घर से खाना खाकर घूमने निकला था। लड़कों को नहाते हुए देख वह भी पांवधोई नदी में नहाने लगा। तभी अचानक वह नदी में डूब गया। सूचना पर दमकल विभाग की टीम पहुंची है। युवक की तलाश जारी है। मोबाइल से रील बनाने के लिए कूदा थाना जनकपुरी क्षेत्र के मोहल्ला खान आलमपुरा में रहने वाले यूसुफ उर्फ शादाब (18) अपने घर से निकलकर राकेश टॉकीज के पास बह रही पांवधोई नदी के पास आ गया। यहां पर कुछ युवक को नहाते हुए देख वह भी नदी में कूद गया। उसके बाद उसने मोबाइल से रील बनाई। लोगों का कहना है कि तीन डुबकी मारने के बाद युवक पानी से नहीं निकला। लोगों ने मचाया शाेर जिसके बाद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सूचना पर दमकल विभाग की टीम पहुंची है। टीम युवक की तलाश कर रही है। युवक के पिता हुसैन अली का कहना है, उनका बेटा शादाब राकेश टॉकीज के पास एक गोदाम में काम करता है। मंगलवार की छुट्टी होने के कारण वह खाना खाकर घर से निकला था। उसके बाद उसके डूबने की सूचना मिली है।

