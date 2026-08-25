थाने पहुंच बोली महिला, 'मैंने जहर खा लिया...'; सहारनपुर के अस्पताल में तोड़ा दम

संवाद सूत्र, छुटमलपुर (सहारनपुर)। थाना फतेहपुर परिसर मे जहरीला पदार्थ खाकर पहुंची 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई। महिला अपनी पुत्रवधू द्वारा उसके और बेटे के खिलाफ दी गई मारपीट की शिकायत को लेकर तनाव में बताई जा रही थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

सुनीता का फाइल फोटो ग्राम बढ़ेडी घोघू निवासी 50 वर्षीय सुनीता के पुत्र विकास की शादी चार वर्ष पूर्व ग्राम जंधेड़ा समसपुर निवासी पायल से हुई थी। पायल ने बताया कि रविवार रात उसके पति विकास और सास सुनीता ने उसके साथ मारपीट की थी। इसकी शिकायत लेकर वह सोमवार सुबह करीब साढ़े सात बजे थाना फतेहपुर पहुंची।

शिकायत के बाद पुलिस ने विकास और उसकी मां सुनीता को भी थाने बुलाया। विकास 10 बजे थाने पहुंच गया, जबकि सुनीता दो से सवा दो बजे के बीच थाना परिसर पहुंची। आरोप है कि कुछ देर बाद सुनीता ने वहां पुलिसकर्मियों को बताया कि उसने जहरीला पदार्थ खा लिया है।

इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे सीएचसी फतेहपुर पहुंचाया, जहां से उसे सहारनपुर रेफर कर दिया। सहारनपुर के अस्पताल में उपचार के दौरान सुनीता ने दम तोड़ दिया। बेटे विकास ने बताया कि वह नौकरी करता है, जबकि उसकी मां भी भगवानपुर स्थित एक कंपनी में कार्यरत थी और वहीं से थाने पहुंची थी।

उसने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि सुनीता ने जहरीला पदार्थ थाने पहुंचने से पहले खाया था अथवा थाना परिसर में। विकास ने बताया कि वह इस मामले में किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता। उसके अनुसार उसकी मां पहले से मानसिक रूप से अस्वस्थ रहती थी। विकास और पायल की दो छोटी बेटियां हैं।