बरसात के बाद उमस से बढ़े बुखार, खांसी और जुकाम के मरीज; कैसे करें बचाव?

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। बरसात के बाद तेज उमस और गर्मी ने लोगों की सेहत बिगाड़नी शुरू कर दी है। मौसम में लगतार हो रहे बदलाव के कारण बुखार, खांसी और जुकाम के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिला अस्पताल की ओपीडी में पिछले पांच दिनों में करीब 160 मरीज बुखार के बढ़े है। वहीं रोजाना करीब 110 मरीज खांसी-जुकाम की समस्या लेकर उपचार के लिए पहुंच रहे है। चिकित्सकों का कहना है कि मौसम में बदलाव के कारण वायरल संक्रमण के मरीज बढ़े है।

जिला अस्पताल की डा. विदित्या चौधरी ने बताया कि बरसात के बाद वातावरण में नमी बढ़ जाती है और इसके बाद धूप निकलने पर उमस बढ़ने लगती है। दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव का असर लोगों की प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ रहा है। अस्पताल की ओपीडी में बुखार के साथ गले में खराश, खांसी, नाक बहना, सिरदर्द और शरीर में दर्द की शिकायत वाले मरीज अधिक है।

इसके अलावा मौसम बदलाव का असर बच्चों और बुजुर्गों पर भी दिखाई दे रहा है। बरसात में भीगने, गीले कपड़े पहने रहने और ठंडे पानी पीने से सर्दी-जुकाम, वायरल संक्रमण के बढ़ने का खतरा है। जिला अस्पताल में मंगलवार को 1351 मरीज विभिन्न बीमारियों की समस्या लेकर उपचार कराने के लिए पहुंचे। वहीं चिकित्सक भी उपचार के साथ-साथ मरीजों को बचाव के उपाए भी बता रहे है।