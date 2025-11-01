विजिलेंस टीम को इस जिले में रिटायर्ड अधिकारी के पास मिली करोड़ों की प्रापर्टी... मकान-दुकान, फार्म हाउस और भी बहुत कुछ

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। आय से अधिक संपत्ति रखने को लेकर सुर्खियों में रहे रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के आवास और फार्म हाउस पर विजिलेंस टीम ने शनिवार सुबह छापामारी की। इस दौरान परिवार के सदस्यों में खलबली मच गई। सुबह से शाम तक चल कार्रवाई में मेरठ विजिलेंस की टीम ने गहनता से जांच की। इस दौरान 14.38 करोड़ की संपत्ति आरोपित रिटायर्ड इंस्पेक्टर के पास मिली। तीन मकान और फार्म हाउस समेत तीन संपत्ति शेखपुरा कदीम गांव में मिलीं। इसके अलावा प्लाट के 23 बैनामे, दो कार और लाखों की ज्वैलरी मिली है। रिटायर्ड इंस्पेक्टर के खिलाफ मेरठ में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

मेरठ विजिलेंस की चार टीमों ने शनिवार सुबह को रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के अलग-अलग ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। प्रेमवीर राणा के ब्रजेश नगर स्थित मकान नंबर बी-80 से 71.500 रुपये का फर्नीचर, बैंक खातों की पासबुक, एलआइसी पालिसी की रसीद, शस्त्र खरीद की रसीद बरामद की गईं। इस मकान की वर्तमान कीमत 1.20 करोड़ रुपये है। वहीं पर मकान नंबर बी-27 में 7.18 लाख रुपये का घरेलू सामान टीम को मिला। करीब 20.59 लाख की ज्वैलरी मिली है। इसी मकान से अलग-अलग बैंकों के 12 खाते मिले हैं। इन खातों के संबंध में टीम जानकारी जुटा रही है कि इन खातों में कितना लेनदेन हुआ है।

उक्त मकान की वर्तमान कीमत करीब 1.5 करोड़ बताई गई है। इसी गली में मकान नंबर बी-आठ में चार किरायेदार रहते मिले। रिटायर्ड इंस्पेक्टर के इस मकान की वर्तमान कीमत 80 लाख रुपये है। इसके अलावा शेखपुरा गांव में भी विजिलेंस की टीम ने छापामारी की। गांव में एक फार्म हाउस, तीन संबंधित भूमि और गोशाला में सामान मिला। इस सामान की कीमत 9.60 लाख रुपये है। उक्त फार्म हाउस आदि की वर्तमान कीमत 10.5 करोड़ पाई गई। फार्म हाउस में बड़ा हाल बना है, जिसकी संभावित लागत 70 लाख रुपये है। इसके अलावा विजिलेंस टीम को 23 बैनामे कृषि एवं आवासीय प्लाट पाए गए है। साथ ही एक स्कार्पियो कार, डिजायर कार, एक बाइक परिसर में खड़ी मिली। आरोपित के पास विजिलेंस टीम को 14.38 करोड़ नौ हजार की संपत्ति मिली है। सतर्कता अधिष्ठापन मेरठ सेक्टर के 31 सदस्यों की टीम, दो ज्वैलरी वैल्यूअर, चार भवन मूल्यांकन, चार स्वतंत्र साक्षीगणों के द्वारा कार्रवाई की गई।



वेस्ट यूपी में विभिन्न जिलों में प्रभारी पद पर रह चुके प्रेमवीर

शासन के निर्देशों के बाद दोघट थाना क्षेत्र के गांव निरुपड़ा निवासी रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में करीब चार माह पहले मेरठ में केस भी दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने पर बागपत के निरुपड़ा गांव में सामूहिक दावत में सुर्खियों में इंस्पेक्टर आए थे। प्रेमवीर राणा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और नोएडा समेत पश्चिम यूपी के तमाम जिलों में थाना प्रभारी के पद पर तैनात रहे हैं।