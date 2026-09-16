दो हजार रुपये से ऊपर UPI भुगतान पर MDR लगने से कारोबारियों की बढ़ी चिंता

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाले यूपीआइ को लेकर कारोबारियों के सामने अब अतिरिक्त लागत की चिंता खड़ी हो गई है। 15 अक्टूबर 2026 से दुकानदारों और व्यापारियों को दो हजार से अधिक के यूपीआइ भुगतान पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) देना होगा।

यह शुल्क ग्राहक से नहीं, बल्कि व्यापारी से लिया जाएगा। दो हजार तक के भुगतान पर एमडीआर नहीं लगेगा और व्यक्ति से व्यक्ति लेनदेन भी इसके दायरे से बाहर रहेगा। नए प्रावधान के मुताबिक तीन हजार के भुगतान पर व्यापारी को 12 और 50 हजार के भुगतान पर 200 रुपये शुल्क देना होगा। ऐसे में अधिक राशि के डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारियों की लेनदेन लागत बढ़ सकती है।