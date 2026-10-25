किसानों के लिए खुशखबरी! छह लाख तक का कृषि ऋण मात्र छह प्रतिशत ब्याज दर पर... यह है योजना

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। खेती-किसानी में पूंजी की कमी से जूझ रहे लघु एवं सीमांत किसानों के लिए राहत की पहल की गई है। अब पात्र किसानों को कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए छह लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण छह फीसद की प्रभावी ब्याज दर पर मिल सकेगा।

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक की ओर से संचालित कृषक समृद्धि योजना का उद्देश्य किसानों को रियायती दर पर कर्ज उपलब्ध कराकर खेती में निवेश बढ़ाना और उनकी आमदनी में सुधार करना है। योजना से किसानों को खेती की जरूरतों के लिए आर्थिक मदद मिलने के साथ कृषि कार्यों को मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा।

खेती में बेहतर उत्पादन के लिए समय पर पूंजी की उपलब्धता बेहद जरूरी होती है। कृषि उपकरणों, सिंचाई और अन्य कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसानों को अक्सर कर्ज का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में अधिक ब्याज दर पर ऋण लेने से उनकी आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

कृषक समृद्धि योजना के तहत रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने की पहल किसानों के लिए मददगार साबित हो सकती है। इससे पात्र किसान अपनी कृषि जरूरतों और इससे जुड़ी गतिविधियों में निवेश की योजना बना सकेंगे। एआर कोआपरेटिव रजनीश सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक की ओर से लघु एवं सीमांत किसानों के लिए कृषक समृद्धि योजना लागू की गई है।

योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को अधिकतम छह लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। ऋण पर प्रभावी ब्याज दर छह फीसद निर्धारित होने से किसानों को अपेक्षाकृत कम लागत पर पूंजी उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। इससे कृषि कार्यों के विस्तार और उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलने की उम्मीद है।