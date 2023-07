Saharanpur News मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार दोपहर करीब एक बजकर 40 मिनट पर सरसावा एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां से वे हेलीकॉप्टर चिलकाना के लिए रवाना हुए। चिलकाना में बाढ़ पीड़ितों को राशन किट बांटी। सीएम योगी ने राशन किट वितरण के बाद बाढ़ से पीड़ित लोगों का हालचाल जाना। यहां पर बाढ़ से प्रभावित 117 लोगों को ठहराया गया है।

सहारनपुर पहुंचे सीएम योगी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण; पीड़ितों को बांटी राशन किट

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, सहारनपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार दोपहर करीब एक बजकर 40 मिनट पर सरसावा एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां से वे हेलीकॉप्टर चिलकाना के लिए रवाना हुए। चिलकाना में बाढ़ पीड़ितों को राशन किट बांटी। बाढ़ प्रभावित लोगों को बांटी राशन किट सीएम योगी ने राशन किट वितरण के बाद बाढ़ से पीड़ित लोगों का हालचाल जाना। यहां पर बाढ़ से प्रभावित 117 लोगों को ठहराया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुलिस लाइंस आ गए। यहां जेवी जैन डिग्री कालेज में बनाए गए राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। पुलिस लाइन में जिलाधिकारी डाक्टर दिनेश चंद्र एसएसपी विपिन तारा और अन्य जिला प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। भाजपा के कुछ पदाधिकारी भी पुलिस लाइन में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के साथ जल शक्ति एवं बाढ़ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सांसद कैराना प्रदीप चौधरी, नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी, नगर विधायक राजीव गुंबर, महापौर डज्ञ. अजय कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष डा. महेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन आदि साथ रहे।

Edited By: Abhishek Pandey