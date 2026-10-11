त्यागी-भूमिहार-ब्राह्मण महाकुंभ में जुटे समाज के जिम्मेदार, सामाजिक एकजुटता और कुरीतियों के खात्मे का आह्वान

संवाद सूत्र, जागरण. देवबंद (सहारनपुर)। सामाजिक एकजुटता, कुरीति उन्मूलन और नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए आज देवबंद में त्यागी, भूमिहार, ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया। सम्मेलन में समाज के लोगों से आपसी मतभेद भुलाकर संगठित होने और युवाओं को नशे से दूर रखकर शिक्षा व सामाजिक उत्थान की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया जाएगा। सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंची।

देवबंद के मेला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक सुधार के साथ ही समाज की राजनीतिक भागीदारी को लेकर भी चर्चा हुई। त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज समिति के बैनर तले होने वाले कार्यक्रम में पहुंचे संगठन के पश्चिम प्रदेश प्रभारी पंकज त्यागी ने बताया कि कार्यक्रम में नशा मुक्ति, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा समाप्ति का संदेश देने के साथ ही समाज में राजनीतिक चेतना जागृत की जरूरत पर जोर दिया।