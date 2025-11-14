जब जन शताब्दी समेत दो ट्रेनों का इंजन हो गया फेल, धुआं उठता देख यात्रियों के फूले हाथ-पांव
नागल रेलवे स्टेशन पर दो एक्सप्रेस ट्रेनों की पावर फेल होने से यात्रियों में अफरातफरी मच गई। अमृतसर-इंदौर एक्सप्रेस तीन घंटे से अधिक समय तक खड़ी रही, जबकि जनशताब्दी एक्सप्रेस को प्लेटफार्म पर रोकना पड़ा। साढ़े तीन घंटे बाद दूसरी पावर मंगाकर ट्रेनों को रवाना किया गया। इस दौरान यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और कुछ ने वैकल्पिक साधनों से यात्रा की।
संवाद सूत्र, नागल। दो एक्सप्रेस ट्रेनों की पावर फेल होने से गुरुवार सुबह नागल रेलवे स्टेशन पर अफरातफरी मच गई। अमृतसर से इंदौर जा रही अमृतसर-इंदौर एक्सप्रेस तीन घंटे से ज्यादा समय तक मेन ट्रैक पर खड़ी रही।
वहीं जनशताब्दी एक्सप्रेस इंजन के पहिए जाम होते देख प्लेटफार्म एक पर खड़ी करनी पड़ी। करीब साढ़े तीन घंटे बाद दोनों ट्रेनों को दूसरी पावर मंगाकर गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इस बीच दिल्ली की ओर जा रहे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। बड़ी संख्या में यात्रियों ने ज्यादा देर होती देख वैकल्पिक साधनों का सहारा लिया।
अमृतसर से इंदौर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 19325 गुरुवार सुबह 7:30 बजे जैसे नागल रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसकी पावर फेल हो गई। ट्रेन के चक्के जाम होने पर लोकोपायलट ने उसे मेन ट्रैक पर ही रोक दिया। काफी देर तक ट्रेन खड़ी रही।
रेलवे अधिकारी अमृतसर-इंदौर एक्सप्रेस के लिए पावर का इंतजाम करने में लगे थे, इसी बीच करीब 8:30 बजे जनशताब्दी एक्सप्रेस संख्या 12056 भी नागल रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही जनशताब्दी एक्सप्रेस के इंजन के चक्के जाम होने लगे और चक्कों से धुंआ उठने लगा।
इंजन में आग लगने की आशंका से यात्रियों में अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि लोकोपायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को सुरक्षित प्लेटफार्म-एक पर ले जाकर रोक दिया। सूचना पर टेक्निकल टीम भी मौके पर पहुंच गई और दोनाें ट्रेनों की पावर की जांच की।
टेक्नीकल टीम ने जांच के बाद बताया कि दोनों इंजन के लोको जाम हो गए हैं। बाद में सहारनपुर यार्ड से दोनों ट्रेनों के लिए पावर मंगाकर अमृतसर-इंदौर ट्रेन को सुबह 10:50 बजे स्टेशन से रवाना किया गया। बाद में जनशताब्दी एक्सप्रेस को भी दोपहर करीब 11:46 बजे रवाना कर दिया गया।
इस दौरान प्लेटफार्म पर यात्री परेशान दिखाई दिए। कुछ यात्रियों ने बसों के जरिये गंतव्य तक का सफर किया। वहीं इस कुछ यात्री इसी दौरान नागल स्टेशन से गुजरी उत्कल एक्सप्रेेस में भी सवार होकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए।
शिवकुमार ने बताया कि देहरादून से दिल्ली जाते समय नांगल स्टेशन के पास जनशताब्दी ट्रेन के इंजन में कुछ खराबी आ गई जिससे दिल्ली समय से पहुंचना मुश्किल हो गया।
नरेंद्र सिंह ने बताया कि वह हरिद्वार से दिल्ली किसी काम से जा रहे थे रास्ते में ट्रेन खराब हो गई जिससे आगे काम होगा नहीं यह नहीं पता।
कृष्णानंद ने बताया कि वह भी परिवार के साथ दिल्ली जा रहा था जनशताब्दी ट्रेन टपरी स्टेशन पर समय पर पहुंच गई। ट्रेन जैसे ही नागल के पास पहुंची तो यात्रियों को झटका लगने शुरू हो गए जिससे ट्रेन में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई।
राजकुमार राजौरी ने बताया की परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने दिल्ली जा रहे थे। जैसे ही ट्रेन नांगल स्टेशन के पास पहुंची तभी कुछ खामियां आ गई जिससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
