जागरण संवाददाता, सहारनपुर। रेल यात्रियों की दिक्कतें फिर बढ़ने वाली है, रेलवे ने गाजियाबाद, मेरठ सिटी, सहारनपुर जंक्शन की अप और डाउन दोनों लाइनों पर चार घंटे का ट्रैफिक ब्लाक लेने की घोषणा की है। ब्लाक के चलते दो एक्सप्रेस ट्रेनों को रूट डायवर्ट कर संचालित कराया जायेगा जबकि दो को बीच मार्ग में रोककर देरी से चलाया जायेगा।

रेल मुख्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार गाड़ी संख्या 14304 हरिद्वार-दिल्ली एक्सप्रेस को 8 सिंतबर व 24 सितंबर को परिवर्तित मार्ग वाया टपरी, शामली, दिल्ली शाहदरा तथा दिल्ली जंक्शन के रास्ते संचालित किया जायेगा। इसके अलावा गाड़ी संख्या 14332 कालका-दिल्ली एक्सप्रेस को भी 8 और 24 सिंतबर को नागल, देवबंद, मुजफ्फरनगर, मंसूरपुर, खतौली, सकौती टांडा, दौराला, मेरठ कैंट, मेरठ सिटी, परतापुर, मोदीनगर, मुरादनगर, गुलधर, नया गाजियाबाद, गाजियाबाद और साहिबाबाद की बजाए परिवर्तित मार्ग वाया टपरी, शामली, दिल्ली शाहदरा के रास्ते निकाला जायेगा।