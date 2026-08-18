मुसलमान नहीं, नफरत फैलाने वाले सांप्रदायिक लोग ही असली आतंकवादी; देवबंद में बोले मौलाना अरशद मदनी

संवाद सहयोगी, देवबंद (सहारनपुर)। जमीयत उलमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं, बल्कि मुसलमानों को आतंकवादी कहने और नफरत फैलाने वाले सांप्रदायिक लोग ही आतंकवादी हैं।

आजादी के 80वें जश्न के मौके पर दारुल उलूम देवबंद में आयोजित कार्यक्रम में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतें देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बदलना चाहती हैं।

मदनी ने संविधान से सेक्युलर शब्द हटाने की कोशिश पर जताई चिंता मदनी ने कहा कि आजादी क्या होती है, यह हमसे पूछो, हमनें कुर्बानियां दी हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद की स्थापना वर्ष 1866 में ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को तैयार करने के उद्देश्य से की गई थी, जो देश को अंग्रेजी गुलामी से आजाद कराने के लिए संघर्ष करें। लेकिन अफसोस की बात है कि आज इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए उन्हीं मदरसों को आतंकवाद से जोड़ने की नापाक कोशिश की जा रही है, जिन शिक्षण संस्थानों से गुलामी के खिलाफ सबसे पहले आजादी का बिगुल बजा था।