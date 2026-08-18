मुसलमान नहीं, नफरत फैलाने वाले सांप्रदायिक लोग ही असली आतंकवादी; देवबंद में बोले मौलाना अरशद मदनी
जमीयत उलमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमान नहीं, बल्कि नफरत फैलाने वाले सांप्रदायिक लोग ही आतंकवादी हैं। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पर जोर दिया और संविधान से सेक्युलर शब्द हटाने की कोशिशों पर चिंता जताई।
HighLights
मुसलमान नहीं, नफरत फैलाने वाले सांप्रदायिक लोग ही असली आतंकवादी
दारुल उलूम देवबंद ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी
संविधान से सेक्युलर शब्द हटाने की कोशिशों पर मदनी ने चिंता जताई
संवाद सहयोगी, देवबंद (सहारनपुर)। जमीयत उलमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं, बल्कि मुसलमानों को आतंकवादी कहने और नफरत फैलाने वाले सांप्रदायिक लोग ही आतंकवादी हैं।
आजादी के 80वें जश्न के मौके पर दारुल उलूम देवबंद में आयोजित कार्यक्रम में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतें देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बदलना चाहती हैं।
मदनी ने संविधान से सेक्युलर शब्द हटाने की कोशिश पर जताई चिंता
मदनी ने कहा कि आजादी क्या होती है, यह हमसे पूछो, हमनें कुर्बानियां दी हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद की स्थापना वर्ष 1866 में ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को तैयार करने के उद्देश्य से की गई थी, जो देश को अंग्रेजी गुलामी से आजाद कराने के लिए संघर्ष करें। लेकिन अफसोस की बात है कि आज इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए उन्हीं मदरसों को आतंकवाद से जोड़ने की नापाक कोशिश की जा रही है, जिन शिक्षण संस्थानों से गुलामी के खिलाफ सबसे पहले आजादी का बिगुल बजा था।
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देश में धर्मनिरपेक्षता को लेकर बहस चल रही है
मदनी ने कहा कि मुसलमानों और मदरसों से देशभक्ति का प्रमाण मांगने से पहले ऐसे लोगों को इतिहास के आईने में अपना अतीत देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जब देश में धर्मनिरपेक्षता को लेकर बहस चल रही है और संविधान से सेक्युलर शब्द हटाने की बातें सामने आ रही हैं, तब आजादी के आंदोलन के उस इतिहास को याद किया जाना चाहिए, जिसमें अलग-अलग धर्मों और समुदायों के लोगों ने मिलकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया था।