Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आखिर कौन थी वो महिला, जिसके आतंकी डा.परवेज सईद से थे अवैध संबंध... एसटीएफ खंगाल रही कनेक्शन

    By Sanju Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 12:41 PM (IST)

    सहारनपुर में ढाई साल तक रहे आतंकी परवेज अंसारी को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया। वह टीचर कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। उस पर पत्नी समीना पर अत्याचार करने और अन्य महिला से अवैध संबंध रखने का आरोप है। जांच एजेंसियां सहारनपुर में उसके नेटवर्क की जांच कर रही हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    सहारनपुर में वर्ष 2021 में इसी मकान में किराये पर रहता था डा. परवेज सईद अंसारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। व्हाइट कालर माड्यूल से जुड़े आतंकी नेटवर्क का राजफाश होने के बाद नई जानकारियां सामने आ रही हैं। लखनऊ से पकड़ा गया डा.परवेज सईद अंसारी, जो डा. शाहीन का भाई है, सहारनपुर में करीब ढाई साल तक पत्नी और बच्चे के साथ सात हजार रुपये में किराए के मकान में रहा था। अब एसटीएफ उस महिला डाक्टर की तलाश कर रही है, जिसके साथ डा. परवेज के अवैध संबंध थे। इसका विरोध करने पर वह पत्नी के साथ मारपीट करता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डा. परवेज वर्ष 2021 से 2022 तक टीचर कालोनी में पूर्व पार्षद शाहवेज के मकान में किराएदार के रूप में रह रहा था। साहवेज ने बताया कि डा. परवेज का क्लीनिक देहरादून चौक के पास था। उसकी पत्नी डा. समीना त्वचा रोग विशेषज्ञ थीं। दोनों अपने एक बच्चे के साथ रहते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक डा. परवेज का किसी अन्य महिला डाक्टर से अवैध संबंध थे, जिसका पत्नी विरोध करती थी। इस पर परवेज अपनी पत्नी की पिटाई करता था। कुछ ही समय बाद वह अपने पिता के साथ यहां से चली गई।

    जांच एजेंसियों को शक है कि सहारनपुर में रहते हुए डा. परवेज ने अपने नेटवर्क को मजबूत किया था। माना जा रहा है कि उसने स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों से संपर्क भी साधा था। एसटीएफ अब यह पता लगाने में जुटी है कि सहारनपुर में रहकर उसने किन-किन लोगों से मुलाकात की और उसके संपर्कों में कौन-कौन लोग थे। डा. परवेज के जिस महिला डाक्टर से अवैध संबंध थे एसटीएफ उसकी तलाश में भी जुटी है। उससे भी पूछताछ की जा सकती है। परवेज 2022 में लखनऊ चला गया था। इसके बाद भी वह कई बार महिला से मिलने सहारनपुर आया था। डा. परवेज का संपर्क डा. आदिल से फरीदाबाद में रहने वाले मुजम्मिल ने कराया था।