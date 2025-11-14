आखिर कौन थी वो महिला, जिसके आतंकी डा.परवेज सईद से थे अवैध संबंध... एसटीएफ खंगाल रही कनेक्शन

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। व्हाइट कालर माड्यूल से जुड़े आतंकी नेटवर्क का राजफाश होने के बाद नई जानकारियां सामने आ रही हैं। लखनऊ से पकड़ा गया डा.परवेज सईद अंसारी, जो डा. शाहीन का भाई है, सहारनपुर में करीब ढाई साल तक पत्नी और बच्चे के साथ सात हजार रुपये में किराए के मकान में रहा था। अब एसटीएफ उस महिला डाक्टर की तलाश कर रही है, जिसके साथ डा. परवेज के अवैध संबंध थे। इसका विरोध करने पर वह पत्नी के साथ मारपीट करता था।

डा. परवेज वर्ष 2021 से 2022 तक टीचर कालोनी में पूर्व पार्षद शाहवेज के मकान में किराएदार के रूप में रह रहा था। साहवेज ने बताया कि डा. परवेज का क्लीनिक देहरादून चौक के पास था। उसकी पत्नी डा. समीना त्वचा रोग विशेषज्ञ थीं। दोनों अपने एक बच्चे के साथ रहते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक डा. परवेज का किसी अन्य महिला डाक्टर से अवैध संबंध थे, जिसका पत्नी विरोध करती थी। इस पर परवेज अपनी पत्नी की पिटाई करता था। कुछ ही समय बाद वह अपने पिता के साथ यहां से चली गई।