Saharanpur: भारी बारिश से बाढ़ के भयावह हालात, मकान गिरने से महिला की मौत, पानी भरा तो मदरसे में ली पनाह

बाढ़ से भयावह हुए हालात सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील। कोटा गांव में मकान गिरने से महिला की मौत। एनडीआरएफ की टीम को जिले में पहले से ही बुला लिया गया है। मुस्लिम क्षेत्रों में पानी भरने के बाद लोगों को मदरसे में शिफ्ट किया गया है। जनपद में दो दर्जन गांवाें में बाढ़ के हालात बने हुए हैं।

बाढ़ से भयावह हुए हालात, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील

सहारनपुर, जागरण संवाददाता। लगातार बरसात के चलते शहर में बाढ़ के हालात भयावह होते जा रहे हैं। मंगलवार को कुछ घंटे रुकने के बाद बुधवार तड़के से लगातार वर्षा जारी है। शहर की 40 से अधिक कालोनियां पानी से घिर गई हैं। वहीं लगातार वर्षा से नागल क्षेत्र के कोटा गांव में कच्चा मकान गिरने से एक महिला की मौत हो गई। कालोनियों में भरा पानी शहर के ढमोला और पांवधोई नदी में बाढ़ आने से शहर के बड़े हिस्से में जनभराव हो गया है। शहर की साकेत, गंगापुरम, कृष्णापुरम, नुमाइश कैंप, देवपुरम, पंजाबी बाग, आनंदपुरी, गोशाला रोड, स्वतंत्र नगरी, खान आलमपुरा, नवीन नगर आदि कालोनियों में जलभराव है। कुछ मुस्लिम बस्तियों से लोगों को मदरसे में शिफ्ट किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम जिले में किसी भी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को सहारनपुर बुलवा लिया है। चारों ओर से पानी से घिरी बस्तियों को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील की जा रही है। पिछले 12 घंटे से हो रही वर्षा के कारण पानी में और बढ़ोतरी होने की आशंका जताई जा रही है। जनपद के खादर के दो दर्जन गावों में भी बाढ़ के हालात हैं। बारिश के चलते मकान की छत गिरी, महिला की मौत वहीं, बुधवार सुबह नागल थाने के कोटा गांव में एक मकान की छत गिरने से 50 वर्षीया महिला की मलबे में दबकर मौत हो गई। स्वर्गीय रामकुमार राणा की पत्नी सरला सुबह करीब नौ बजे अपने मकान के एक हिस्से में बने कच्चे मकान में उपले लेने गई थी। इसी दौरान सरला राणा का देवर विजयपाल उर्फ पप्पू भी पशुओं के लिए भूसा लेने आ गया। तभी अचानक उक्त कच्चे मकान की छत भरभरा कर दोनों के ऊपर जा गिरी। घटना में सरला की मलबे में दबकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विजयपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर तहसील के अधिकारी पहुंच कर जांच पड़ताल कर रहे हैं।

Edited By: Abhishek Saxena